Presidenta de México presume récord de inversión extranjera, 60 millones de empleos y peso por debajo de 17 unidades por dólar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este miércoles una serie de indicadores económicos que, afirmó, muestran un desempeño favorable de la economía mexicana durante 2026.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que México alcanzó un récord de inversión extranjera directa durante el primer semestre del año, con 34 mil 968 millones de dólares.

También resaltó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el país llegó por primera vez a 60 millones de personas con empleo, además de registrar crecimiento del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de 2026.

¿Cuánta inversión extranjera recibió México en 2026?

Sheinbaum informó que la inversión extranjera directa alcanzó 34 mil 968 millones de dólares entre enero y junio de 2026, cifra que presentó como un máximo para un primer semestre.

La presidenta relacionó ese resultado con el incremento del salario mínimo durante los últimos años y rechazó los argumentos de que mayores remuneraciones provocarían necesariamente inflación, menor inversión o una depreciación del peso.

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Según la mandataria, el salario mínimo aumentó 154% en términos reales desde 2018, al pasar de aproximadamente 2 mil 800 pesos mensuales a más de 9 mil 500 pesos.

México llega a 60 millones de personas con empleo

Otro de los datos destacados fue el comportamiento del mercado laboral.

Sheinbaum indicó que México alcanzó por primera vez 60 millones de personas ocupadas, lo que calificó como un incremento relevante dentro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

La presidenta también señaló que el PIB creció durante el segundo trimestre de 2026 y reiteró su expectativa de un mejor desempeño económico durante la segunda mitad del año.

Consumo y venta de vehículos también registran crecimiento

La mandataria mencionó además un avance en el consumo de los hogares durante abril y mayo de 2026.

En materia automotriz, informó que la venta de vehículos ligeros aumentó hasta 885 mil unidades, aunque no detalló durante su intervención el periodo exacto de comparación.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein detalló que, en el primer semestre del año, México captó un nuevo máximo histórico de Inversión Extranjera Directa (IED) de 34,968 millones de dólares, lo que representa un incremento del 2.1% respecto a 2025. Además, destacó la… pic.twitter.com/ErdOyXgZ2V — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 26, 2026

Peso cotiza en 16.97 unidades por dólar

Sheinbaum también destacó el comportamiento de la moneda mexicana y señaló que el peso se ubicaba este miércoles en 16.97 unidades por dólar.

La presidenta lo calificó como una de las monedas “más fuertes y sólidas” del mundo y lo incluyó entre los indicadores que, desde su perspectiva, reflejan estabilidad económica.

Los datos fueron presentados por Sheinbaum como parte de un balance previo a su informe de gobierno, en el que también prevé abordar empleo, inversión, crecimiento y consumo.

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