Presidenta Claudia Sheinbaum plantea abrir debate sobre inteligencia artificial y uso de celulares en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó la necesidad de abrir una discusión nacional sobre el uso de la inteligencia artificial y la regulación de pantallas en las escuelas, al considerar que México no puede mantenerse al margen de los cambios tecnológicos que ya impactan la vida social, educativa y política.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que penalizar el uso de la inteligencia artificial es un tema complejo, pues puede tener ventajas y desventajas, además de abrir un debate sobre los límites entre regulación y censura.

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Sheinbaum afirmó que esta discusión debe darse de manera amplia durante este año, con la participación de la sociedad, especialistas, autoridades y partidos políticos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la inteligencia artificial?

La presidenta explicó que el avance de la inteligencia artificial obliga a revisar sus alcances, riesgos y posibles mecanismos de regulación.

Aunque no se pronunció a favor de una prohibición directa, advirtió que el tema debe abordarse con seriedad debido a sus implicaciones en la vida pública, la información, la educación y el comportamiento social.

Sheinbaum sostuvo que no se puede ser omiso ante el impacto de las plataformas digitales, especialmente cuando su funcionamiento depende de algoritmos controlados por empresas privadas y no por instituciones públicas.

Sheinbaum pide revisar uso de celulares en escuelas

La mandataria también habló sobre el uso de celulares y pantallas en planteles escolares, principalmente en educación básica.

Recordó que en varios estados del país ya existen restricciones al uso de teléfonos móviles en las escuelas, por lo que consideró necesario analizar una regulación más amplia frente a la nueva realidad tecnológica.

Sheinbaum señaló que el uso excesivo de pantallas puede afectar la convivencia, el aprendizaje y la relación de niñas y niños con su entorno.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reiteró la necesidad de iniciar la discusión en todo el país sobre la regulación del uso de redes sociales y el tiempo en pantalla de menores de edad, así como el impacto de los algoritmos manejados por intereses privados y regular… pic.twitter.com/HTCFCbyvfR — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 19, 2026

Presidenta alerta sobre adicción a pantallas en niñas y niños

La presidenta advirtió que el uso constante de dispositivos digitales también está relacionado con problemas de adicción y con una desconexión de la realidad social.

De acuerdo con Sheinbaum, niñas y niños han dejado de lado juegos tradicionales y actividades de convivencia, mientras crece la influencia de entornos virtuales en su vida cotidiana.

La mandataria mencionó que revisó fragmentos de la encíclica del Papa León XIV, en la que se abordan preocupaciones sobre el control de las plataformas digitales, el poder de los algoritmos y los efectos de la tecnología en la sociedad.

Con este planteamiento, el Gobierno federal abre la puerta a una discusión pública sobre cómo regular el uso de la inteligencia artificial y las pantallas sin afectar derechos ni caer en censura, pero atendiendo los riesgos que representan para la educación y la convivencia social.

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