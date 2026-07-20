SEP abre debate nacional para regular celulares, redes sociales e inteligencia artificial en escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la apertura de un debate nacional para definir una posible regulación sobre el uso de teléfonos celulares, redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial en las escuelas de México.

Durante la conferencia encabezada este lunes 20 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que la propuesta busca proteger la salud mental y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, sin renunciar a las herramientas tecnológicas que pueden apoyar el aprendizaje.

El funcionario señaló que más de 70 por ciento de la población mexicana de seis años o más utiliza internet, mientras que entre los adolescentes el porcentaje supera 90 por ciento. Sin embargo, advirtió que la conectividad no garantiza por sí misma bienestar, seguridad o acceso efectivo a derechos digitales.

¿Qué busca regular la SEP en las escuelas?

Delgado Carrillo aclaró que el objetivo no consiste en eliminar la tecnología de la educación, sino en establecer condiciones para un uso consciente, crítico y responsable.

La discusión abarcará desde el acceso a internet hasta la protección de datos personales, el tiempo frente a las pantallas, el ciberacoso, la exposición a contenidos falsos y los posibles efectos de las redes sociales sobre la ansiedad, la depresión y la convivencia escolar.

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La SEP prevé que las conclusiones del debate sirvan como base para presentar una iniciativa durante el siguiente periodo legislativo. El proyecto deberá sustentarse en evidencia científica, un enfoque de derechos y la participación de familias, docentes, estudiantes, especialistas y autoridades educativas.

Celulares en las escuelas: ¿qué hacen otros países?

Andrés Morales Arciniegas, representante de la UNESCO en México, informó que 114 sistemas educativos, equivalentes a 58 por ciento de los países, ya cuentan con algún tipo de regulación nacional sobre teléfonos celulares en las escuelas.

Las medidas incluyen prohibiciones durante primaria y secundaria, restricciones dentro de las aulas, límites de uso, campañas de alfabetización digital y excepciones para fines pedagógicos o para estudiantes con alguna discapacidad.

Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, explicó que existen tres modelos principales: permitir que cada escuela establezca sus reglas, dejar los teléfonos fuera del salón o mantener los planteles libres de celulares durante toda la jornada.

#MañaneraDelPueblo | @mario_delgado, titular de la @SEP_mx, anunció que se abrirá un debate nacional para regular el uso de tecnologías digitales en las escuelas, buscando proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes mediante entornos escolares más sanos y seguros. pic.twitter.com/mbjQehcpzM — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 20, 2026

También señaló que países como Australia, Indonesia y Malasia restringieron el acceso de menores de 16 años a redes sociales, mientras que otras naciones comenzaron a discutir regulaciones dirigidas a las propias plataformas y sus algoritmos.

SEP organizará foros sobre tecnología y salud mental

La dependencia realizará tres nuevos foros nacionales. El primero tendrá lugar el 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León; el segundo será el 3 de septiembre en Chiapas, y el tercero se llevará a cabo el 17 de septiembre en la región Centro-Sur.

Con estos encuentros, la SEP completará seis foros en el país. Hasta ahora, alrededor de 20 mil personas han participado en las discusiones.

Además, durante septiembre se organizará una Semana Nacional de Juegos Tradicionales para recuperar actividades como el trompo, el yoyo y el resorte durante los recreos escolares.

Sheinbaum plantea construir un consenso nacional

Claudia Sheinbaum afirmó que la regulación no debe presentarse como una imposición gubernamental, sino como un acuerdo construido con la sociedad.

La presidenta alertó que el uso prolongado de dispositivos y el desplazamiento infinito de contenidos pueden generar dependencia y afectar el sueño, las relaciones familiares y el desarrollo de menores de edad.

#MañaneraDelPueblo. Emite la @UNESCO cuatro recomendaciones para la regulación de plataformas digitales: “no eduquemos usuarios sino ciudadanos con pensamiento crítico”, afirma Andrés Morales Arciniegas. pic.twitter.com/n9NmEhVsL6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 20, 2026

Informó que 16 estados ya establecieron restricciones sobre celulares en escuelas de educación básica. Entre ellos se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro.

Sheinbaum indicó que la conferencia de los lunes abordará este asunto durante al menos un mes, con el propósito de presentar evidencia científica y escuchar las opiniones de distintos sectores antes de definir una propuesta nacional.

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