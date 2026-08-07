¿Adiós a los celulares en las escuelas? Respaldan en Yucatán la propuesta federal para prohibirlos

La propuesta del Gobierno federal para restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes en escuelas de nivel básico encontró respaldo en el sector educativo privado de Yucatán, cuyos representantes advirtieron que la hiperconectividad ya afecta el rendimiento académico, reduce la capacidad de concentración y expone a niñas, niños y adolescentes a diversos riesgos en internet.

El presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Yucatán, Elías Dájer Fadel, consideró que la medida puede contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre que su aplicación se construya mediante el consenso entre autoridades educativas, docentes, especialistas y padres de familia.

La discusión sobre el uso de teléfonos móviles en las aulas cobró fuerza a nivel nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó establecer lineamientos para limitar su utilización en escuelas de educación básica, con el argumento de que el uso excesivo de pantallas repercute en el aprendizaje, la convivencia escolar y el bienestar de los estudiantes.

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La propuesta sigue una tendencia adoptada en países como Francia, España y Brasil, donde ya existen restricciones para reducir las distracciones durante las clases y fortalecer los entornos educativos.

Dájer Fadel señaló que diversos estudios científicos y pedagógicos coinciden en que el uso excesivo de dispositivos electrónicos durante la infancia afecta los periodos de atención, dificulta la concentración y disminuye el aprovechamiento escolar, especialmente cuando los equipos permanecen disponibles dentro del salón de clases.

Explicó que, en la práctica, los teléfonos inteligentes dejan de ser una herramienta de apoyo académico para convertirse en un distractor constante que interfiere con las actividades educativas.

Alertan sobre riesgos digitales

El dirigente afirmó que, en la educación básica, muchos menores aún no cuentan con la madurez suficiente para autorregular el uso de la tecnología, por lo que con frecuencia priorizan videojuegos, redes sociales o contenidos recreativos por encima de sus responsabilidades escolares.

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Asimismo, advirtió sobre los riesgos asociados a algunos videojuegos y plataformas con sistemas de chat, donde personas adultas pueden ocultar su identidad para establecer contacto con menores de edad.

“Es totalmente viable utilizar la tecnología de forma positiva, pero esto debe ocurrir en entornos controlados, con fines estrictamente pedagógicos y bajo la guía profesional del docente o la supervisión consciente de los tutores en casa”, señaló.