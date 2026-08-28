Fiscalía de Michoacán requiere celulares de Carlos Manzo a Grecia Quiroz para ampliar investigación por asesinato

La Fiscalía General del Estado de Michoacán notificó a Grecia Quiroz un requerimiento relacionado con la investigación por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, quien se desempeñaba como alcalde de Uruapan cuando fue asesinado.

La solicitud fue enviada a Quiroz en calidad de víctima indirecta y tiene como objetivo obtener el o los teléfonos celulares que utilizaba Manzo antes de su muerte, para que sean descritos y analizados mediante peritajes.

La dependencia estatal señaló que tanto la comunicación de avances como el requerimiento de los dispositivos forman parte de las diligencias previstas en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿Qué busca la Fiscalía en los celulares de Carlos Manzo?

La intención de las autoridades es incorporar los equipos telefónicos a la investigación para revisar la información que pudiera resultar útil en el esclarecimiento del homicidio.

La Fiscalía no detalló públicamente qué datos específicos busca obtener de los dispositivos, pero indicó que serán sometidos a procesamiento pericial.

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Estas diligencias forman parte de una investigación que también ha incorporado nuevas líneas relacionadas con personas del entorno político y laboral de Manzo.

Fiscalía revisa posible vínculo entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero

Las autoridades también reforzaron una línea de investigación sobre la posible relación entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero, exfuncionario que se encuentra procesado por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo.

La indagatoria se amplió después de una declaración de Yesenia Méndez, quien fue secretaria particular del exalcalde.

Méndez sostuvo que García Rivero llegó al Ayuntamiento por recomendación de Quiroz y que mantuvo cercanía con ella. También cuestionó cómo habría tenido acceso a información reservada después de dejar su cargo.

Estas afirmaciones forman parte de testimonios incorporados a la investigación y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad contra Quiroz.

🔎 Continuamos con las investigaciones en el caso Carlos Manzo.

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Autoridades señalan filtración de información a célula del CJNG

De acuerdo con autoridades federales, García Rivero habría proporcionado a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) información sobre actividades y movimientos de Carlos Manzo, presuntamente utilizada por la célula que cometió el homicidio el 1 de noviembre de 2025.

Méndez también declaró que el exfuncionario mantuvo contacto con Quiroz después del asesinato y pidió esclarecer esa relación.

Por su parte, Grecia Quiroz ha manifestado que está dispuesta a colaborar con las investigaciones, aunque cuestionó que la exsecretaria de Manzo esperara nueve meses para ampliar su declaración.

La alcaldesa de Uruapan también ha reiterado su petición para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

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