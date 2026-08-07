Marina desmiente versión sobre supuesto complot en homicidio de Carlos Manzo: niega reportes de inteligencia que la respalden

La Secretaría de Marina (Semar) rechazó que información procedente de sus áreas de inteligencia haya sustentado una versión difundida en redes sociales sobre un presunto complot relacionado con el homicidio de Carlos Manzo.

A través de una nota aclaratoria publicada este viernes 7 de agosto de 2026, la dependencia federal negó categóricamente ser la fuente atribuida a un video difundido un día antes en YouTube y precisó que no existen reportes institucionales de la Marina que respalden lo expresado en ese contenido.

La aclaración responde específicamente a un video publicado en el canal “Narcosistema con Anabel Hernández”, en el que se señala que supuestas “fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina” habrían revelado que el homicidio de Carlos Manzo fue ejecutado como resultado de un complot.

¿Qué dijo la Marina sobre el homicidio de Carlos Manzo?

La Semar puntualizó que no proporcionó la información mencionada en el video y negó contar con documentación institucional que sustente esa versión.

El pronunciamiento se concentra en deslindar a la dependencia de las afirmaciones atribuidas a sus áreas de inteligencia. Es decir, la Marina niega ser la fuente de los datos difundidos y asegura que, dentro de sus registros institucionales, no existen reportes que respalden lo señalado sobre el supuesto complot.

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La institución también recordó que la generación, manejo y difusión de información oficial se realiza únicamente mediante canales institucionales y bajo las disposiciones legales aplicables.

Por ello, advirtió que cualquier versión presentada como información proveniente de la Marina, pero que no haya sido difundida a través de sus conductos oficiales, carece de sustento institucional.

Semar llama a verificar información en canales oficiales

Además del deslinde, la Secretaría de Marina pidió a la ciudadanía verificar la información relacionada con la dependencia mediante sus plataformas y fuentes oficiales antes de compartirla.

La institución consideró necesario evitar la propagación de contenidos inexactos o que no cuenten con elementos suficientes para confirmar su autenticidad, particularmente cuando se atribuyen a autoridades federales investigaciones, documentos o información de inteligencia.

La nota aclaratoria fue emitida por la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina y está fechada en la Ciudad de México el 7 de agosto de 2026.

Con este pronunciamiento, la dependencia federal busca dejar establecido que no reconoce como propia la información atribuida a presuntas fuentes de inteligencia de la Marina sobre el caso de Carlos Manzo y que cualquier información oficial relacionada con sus actividades debe provenir directamente de sus canales institucionales.

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