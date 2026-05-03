"Los machetean" Trabajadores de Carmen reciben sueldos por debajo del mínimo legal

La administración municipal de Pablo Gutiérrez Lazarus no solo está marcada por la explotación laboral, sino que ahora “mal paga” a los trabajadores de la comuna de Carmen, al darles un sueldo mínimo diario de 275.74 pesos, es decir, casi 40 pesos menos que lo establecido en la zona general por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), que actualmente es de 315.04 pesos.

Esto quiere decir que, en el caso de los trabajadores en la comuna de Carmen, perciben en el mejor de los casos 4 mil 136.24 pesos quincenales, equivalentes a un pago diario aproximado de 275.74 pesos, a esto se suman constantes quejas de trabajadores sindicalizados por inconsistencias e incumplimientos en pagos, con antecedentes desde hace varios años.

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De acuerdo con el ejercicio presupuestal de 2025, que se mantiene sin cambios en 2026, porque Pablo Gutiérrez Lazarus se negó a comparecer ante el Congreso del Estado, aún hay trabajadores del Ayuntamiento de Carmen que perciben 4 mil 136.24 pesos quincenales, monto inferior en 589.36 pesos al que correspondería conforme al salario mínimo legal. Recibir un sueldo quincenal inferior a esta cantidad constituye una irregularidad y una violación a los derechos laborales del personal sindicalizado.

Esta situación se presenta en puestos como “Auxiliar Administrativo Ñ”, “Cobrador A” y “Velador”, entre otros. Recientemente, el Sindicato Único de Trabajadores de Base del Ayuntamiento de Carmen (SUTBAJC) acusó a las autoridades municipales de frenar la minuta laboral de 2026, así como de intentar eliminar beneficios como los quinquenios.

Asimismo, en meses anteriores, diversos trabajadores sindicalizados denunciaron incumplimientos en los logros sindicales y múltiples irregularidades, entre ellas el pago de salarios por debajo del mínimo legal, pese a que el incremento debió aplicarse desde la primera quincena del año. El descontento laboral en el municipio tiene antecedentes que evidencian una tendencia de conflicto en la gestión.