“Hay trabajo, pero pagan muy poco": Feria del Empleo evidencia la difícil realidad laboral en Campeche

Con currículum en mano y la esperanza de conseguir un empleo, campechanas y campechanos coincidieron en un mismo diagnóstico: en el Estado hay pocas vacantes y, en muchos casos, los salarios son irrisorios e insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Lamentaron que conseguir trabajo puede tomar meses e incluso años, mientras que otros terminan emigrando a Entidades del norte y centro del país en busca de mejores oportunidades y mejores ingresos.

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Desde temprana hora de este jueves se realiza la tercera Feria del Empleo 2026, organizada por el Servicio Nacional de Empleo, SNE, donde cientos de personas, principalmente jóvenes, aunque también adultos y personas adultas mayores, recorren los módulos de empresas e instituciones con la esperanza de incorporarse al mercado laboral.

Se ofertan plazas como auxiliar administrativo, gestor de cobranza, supervisor, cajero, jefaturas, velador, asesores de venta, gerente de tienda, supervisor de cobranzas, chofer vendedor, auxiliar de seguridad, jardinero, técnico instalador, promotor de ventas, elemento de la Guardia Nacional, GN, Secretaría de Marina, Semar, y Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, entre otras. No obstante, las vacantes más demandadas fueron las de agente telefónico de Konecta y operadores de producción en la maquiladora CEWS, donde se observaron las filas más largas.

Glaer Vivas, licenciado en turismo con experiencia en ventas y atención a clientes, explicó que lleva un mes desempleado y espera encontrar un trabajo con prestaciones y un salario digno. Consideró que Campeche atraviesa un rezago laboral, reflejado en la gran cantidad de jóvenes que buscan empleo y en las remuneraciones que, aseguró, no corresponden al esfuerzo de los trabajadores.

Micaela Estefanía, ingeniera en Sistemas Computacionales y programadora, señaló que las oportunidades para su profesión prácticamente no existen en el Estado. Comentó que anteriormente trabajó de manera remota y que, al intentar encontrar una vacante en Campeche, descubrió que la mayoría de las ofertas especializadas se concentran en el norte y centro del país, además de que los sueldos locales apenas rondan el salario mínimo.

Daniel Sierra, estudiante de Administración Educativa, afirmó que lleva seis meses buscando empleo. Aunque reconoció que existen vacantes, sostuvo que el verdadero problema son los bajos salarios y las largas jornadas laborales, situación que calificó como una forma de explotación.

Por su parte, Emilio Gabriel, quien recientemente cumplió 18 años, acudió con la intención de incorporarse a la Marina. Para él, esta feria representa la primera oportunidad de ingresar formalmente al mundo laboral y comenzar a construir su futuro.

Mientras unos salían con su solicitud en la mano y otros con la esperanza intacta, la escena reflejó que, en Campeche, encontrar empleo sigue siendo un reto, pero hallar uno bien remunerado continúa siendo el mayor desafío.

JGH