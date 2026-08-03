Empresas ofrecen mil 700 vacantes, pero menos de 500 personas buscan empleo en Cancún

La oferta laboral disponible no logra cubrirse debido al escaso número de personas que acuden a las bolsas de trabajo municipal, situación que es atribuida a los bajos salarios, las limitadas prestaciones y al crecimiento del autoempleo.

Durante una reciente jornada en la que se ofrecieron mil 700 vacantes, únicamente se presentaron alrededor de 480 aspirantes, de acuerdo con datos de la Dirección del Servicio Municipal de Vinculación Laboral. Actualmente, la mayor demanda de personal se concentra en empresas de transporte, tiendas de autoservicio y supermercados.

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El titular de la dependencia, Luis Enrique Hernández Castillo, reconoció que las contrataciones en el sector turístico son reducidas debido a la baja ocupación hotelera; sin embargo, aseguró que existe una amplia variedad de empresas registradas para incorporar trabajadores.

Más de 30 compañías recurren a la bolsa de trabajo administrada por el Ayuntamiento mediante jornadas de reclutamiento que se realizan principalmente en el parque La Corregidora, ubicado en la zona conocida como El Crucero, así como en la explanada del Palacio Municipal.

Con el objetivo de reducir la rotación de colaboradores, los corporativos asignan a los candidatos a sucursales cercanas a sus domicilios para facilitar sus traslados / Gabriel Alcocer

Durante la feria del empleo que se llevó a cabo el lunes 27 de julio, Hernández Castillo informó que no fue posible cubrir las mil 700 plazas disponibles, ya que únicamente acudieron cerca de 480 personas en busca de una oportunidad laboral.

La próxima jornada se efectuará el lunes 10 de agosto en la explanada del Palacio Municipal, con puestos dirigidos principalmente a los operadores de transporte, así como a distintas áreas de supermercados y las empresas de autoservicio.

Una de las encargadas de reclutamiento de una tienda de autoservicio, Rosaura, comentó que las compañías enfrentan una constante rotación de personal, debido a que muchos colaboradores renuncian en busca de mejores oportunidades.

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Por su parte, Raúl, reclutador de un supermercado, admitió que, para hacer más atractivas las vacantes, procuran asignar a los aspirantes a la sucursal más cercana a su domicilio, con el propósito de facilitar sus traslados.

Con esta medida, las empresas buscan acercar el centro de trabajo al lugar de residencia de los candidatos, con el objetivo de reducir la rotación de personal.

En la zona de El Crucero, en la intersección de las avenidas José López Portillo y Tulum, es constante la presencia de personas que han llegado recientemente de otros estados con la intención de encontrar una oportunidad de trabajo en la ciudad.