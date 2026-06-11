Mucho currículum y poco sueldo: Profesionistas exhiben la cruda realidad de buscar trabajo en Ciudad del Carmen

Aunque la Feria del Empleo para la Inclusión Laboral y la Diversidad 2026 reunió a decenas de empresas y cientos de buscadores de trabajo en Ciudad del Carmen, varios asistentes coincidieron en señalar que los bajos salarios, la exigencia de experiencia laboral y los elevados requisitos académicos continúan siendo los principales obstáculos para conseguir una oportunidad laboral.

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Ayer, en el Centro de Convenciones Carmen XXI, se desarrolló la jornada de reclutamiento en la que se ofertaron más de 300 vacantes por parte de 30 empresas de diferentes rubros. Ahí, Ángel Moisés Moo Heredia, director del Servicio Estatal del Empleo, refirió que esperan que el porcentaje de ocupación sea mayor al 53 por ciento, pues en las ediciones anteriores así ha funcionado.

La Feria del Empleo para la Inclusión Laboral y la Diversidad 2026 ofertó más de 300 vacantes. / Perla Prado Gallegos

Refirió que, ante algunas de las inquietudes de los buscadores de empleo sobre el hecho de los requisitos, salarios y exigencias en experiencia laboral, han realizado la labor de concientización en las empresas para ser empáticos con la situación de desempleo que enfrenta el municipio, por lo que esperan que lo ofertado sea aprovechado por ambas partes.

En un recorrido por el recinto, se entrevistó a algunos de los asistentes, una de ellas fue América, licenciada en Contaduría y Finanzas, quien relató que lleva un año desempleada pese a su preparación profesional. Explicó que muchas empresas solicitan cada vez más requisitos, como cédula profesional, especializaciones e incluso maestrías, sin que ello se refleje en mejores condiciones salariales, "es decir, van exigiendo más en el currículum, pero el sueldo sigue siendo el mismo", expresó. La profesionista consideró que las ferias de empleo son necesarias porque acercan a los ciudadanos con las empresas, aunque cuestionó que la oferta laboral sea insuficiente para la cantidad de personas que buscan trabajo.

Algunos asistentes afirmaron que las empresas exigen más preparación sin mejorar los sueldos. / Perla Prado

Por su parte, José Manuel Hernández, ingeniero mecánico con experiencia como electricista y plomero, indicó que lleva un año sin empleo formal y actualmente subsiste realizando trabajos por cuenta propia. Reconoció que existen vacantes disponibles, pero señaló que la mayoría ofrece salarios poco atractivos para profesionistas y técnicos especializados. "Las empresas que tienen más filas son las que no están relacionadas con el sector petrolero. La gente busca alternativas porque ahí al menos ven una oportunidad más estable", comentó.

Otro de los asistentes, Luis Alfonso, aseguró que ha participado en varias ferias de empleo sin obtener resultados favorables porque siempre son las mismas vacantes, entregan documentos, dicen que van a llamar y nunca se comunican. Además, señaló que la edad se ha convertido en una limitante para quienes superan los 40 años, "muchas vacantes están dirigidas a personas jóvenes y cada vez es más difícil encontrar una oportunidad laboral", afirmó.

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La abogada Yesenia García también manifestó su preocupación por la escasez de ofertas dirigidas a profesionistas de áreas especializadas como Derecho. Indicó que, ante la falta de oportunidades en su campo, ha tenido que postularse para puestos administrativos y de recepción. "Hay trabajo, pero muchas veces no hay dinero para contratar más personal, esa es la realidad que enfrentan muchos despachos y empresas", señaló.

Los testimonios de los asistentes a esta Feria del Empleo en Ciudad del Carmen reflejaron una problemática recurrente en el municipio, pues profesionistas y técnicos con experiencia enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral debido a salarios poco competitivos, exigencias laborales cada vez mayores y una oferta limitada de empleos especializados, pero además, que el verdadero reto sea que las vacantes ofertadas se traduzcan en contrataciones reales.

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JGH