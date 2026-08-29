¿Por qué impiden las salidas del país desde el aeropuerto de Cancún y otras terminales; y cómo solucionarlo?

Los pasajeros que parten desde terminales internacionales como el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta podrían no viajar al extranjero si no cumplen con ciertos requisitos.

Además de contar con un boleto de avión y un pasaporte vigente, se necesitará cumplir con los requisitos documentales establecidos para su viaje y, especialmente, con las condiciones de ingreso del país al que se dirigen.

Entre los principales aspectos que pueden generar inconvenientes para los traslados fuera de México se encuentran la vigencia del pasaporte, el estado físico del documento, la necesidad de una visa o autorización de viaje y la existencia de algún impedimento legal.

¿Por qué impiden las salidas del país desde el Aeropuerto de Cancún?

Uno de los principales motivos está relacionado con los requisitos del país de destino que establece cada nación para permitir la entrada de viajeros extranjeros.

Mientras algunos países aceptan pasaportes con una vigencia que cubra el periodo de estancia, otros pueden exigir que el documento conserve varios meses de validez después de la fecha prevista de ingreso o salida.

Por esta razón, antes de acudir al aeropuerto es necesario consultar las condiciones específicas del país que se visitará. También debe comprobarse si es necesario contar con una visa, una autorización electrónica de viaje u otro permiso antes de abordar.

En determinadas rutas, incluso las escalas pueden modificar los requisitos, por lo que el pasajero debe revisar las condiciones de todos los países involucrados en su itinerario.

No solamente la fecha de vencimiento puede representar un problema, sino también el estado del pasaporte. Un documento con hojas desprendidas, información ilegible, daños importantes, alteraciones o deterioro puede generar dificultades durante los procesos de identificación y revisión.

Se recomienda revisar el pasaporte antes del viaje y solicitar su renovación si presenta daños que puedan poner en duda su autenticidad o dificultar la lectura de sus datos.

La situación es especialmente relevante cuando el viajero depende de un documento que está próximo a vencer, ya que algunos países exigen una vigencia mínima específica para permitir el ingreso.