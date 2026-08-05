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Mañanera de hoy 5 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 5 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

5 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 5 de agosto.

Actualizar narración

05/08/2026 a las 07:54

La secretaria informa que se van a plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas, con la participación de 235 mil 997 personas.

05/08/2026 a las 07:54

Columba López Gutierrez, secretaria de Agricultura, señala que la jornada de reforestación se llevará a cabo en los 32 estados, en 621 municipios y 32 mil hectáreas.

05/08/2026 a las 07:50

Y recuerda que el 12% de la biodiversidad mundial está en México.

05/08/2026 a las 07:50

La funcionaria destaca la importancia de esta acción porque el 70% de nuestro territorio tiene cobertura forestal.

05/08/2026 a las 07:49

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente, presenta la Jornada Nacional de Reforestación.

05/08/2026 a las 07:44

Se realiza un enlace a San Juan del Río, Querétaro para hacer una entrega de vivienda, como parte del programa federal.

05/08/2026 a las 07:42

La presidenta anuncia que el próximo domingo se va a llevar a cabo una Jornada Nacional de Reforestación.

05/08/2026 a las 07:42

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 5 de agosto.

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