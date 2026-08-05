Mañanera de hoy 5 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 5 de agosto.
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05/08/2026 a las 07:54
La secretaria informa que se van a plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas, con la participación de 235 mil 997 personas.
05/08/2026 a las 07:54
Columba López Gutierrez, secretaria de Agricultura, señala que la jornada de reforestación se llevará a cabo en los 32 estados, en 621 municipios y 32 mil hectáreas.
05/08/2026 a las 07:50
Y recuerda que el 12% de la biodiversidad mundial está en México.
05/08/2026 a las 07:50
La funcionaria destaca la importancia de esta acción porque el 70% de nuestro territorio tiene cobertura forestal.
05/08/2026 a las 07:49
Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente, presenta la Jornada Nacional de Reforestación.
05/08/2026 a las 07:44
Se realiza un enlace a San Juan del Río, Querétaro para hacer una entrega de vivienda, como parte del programa federal.
05/08/2026 a las 07:42
La presidenta anuncia que el próximo domingo se va a llevar a cabo una Jornada Nacional de Reforestación.
05/08/2026 a las 07:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 5 de agosto.
IO