Hombre pasará 64 años en prisión por el feminicidio de una niña en Izamal

Durante un procedimiento de juicio abreviado, Gabriel T.C. fue declarado penalmente responsable y recibió una sentencia de 64 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado y violación equiparada agravada cometido en contra de la hija de su pareja, en la localidad de Izamal.

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Con base en datos reunidos por representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la causa penal 149/2025, la Jueza de Control dictó el fallo condenatorio y estableció las sanciones correspondientes al grado de culpabilidad del acusado.

Los hechos tuvieron lugar el 2 de diciembre del 2025, cuando el sujeto aprovechó que la menor de edad estaba sola en el domicilio familiar para agredirla física y sexualmente. Le causó lesiones que le produjeron la muerte por un traumatismo craneofacial, de acuerdo con el dictamen de un forense.

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Además de la pena privativa de la libertad, el ahora sentenciado pagará 5 mil UMA’s de multa, cubrir la reparación del daño, recibirá una amonestación pública y le serán suspendidos sus derechos políticos. Se dispensó la lectura de sentencia.