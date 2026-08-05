Hombre amenaza con un cuchillo a su esposa en Mérida; policía le dispara para detenerlo

Un hombre resultó herido por un disparo efectuado por un agente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) luego de presuntamente amenazar con un cuchillo a su esposa e intentar atacar a un policía durante una intervención realizada en la colonia Mercedes Barrera.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron tras una llamada de emergencia al número 9-1-1, en la que ciudadanos reportaron una agresión en proceso dentro de un domicilio de la zona.

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Al llegar al lugar, los agentes localizaron al sujeto mientras mantenía amagada a la mujer con un arma blanca, en medio de una discusión por asuntos personales. Los policías iniciaron un acercamiento cauteloso y le ordenaron en repetidas ocasiones que depusiera su actitud y liberara a la víctima.

Sin embargo, durante la intervención, el individuo presuntamente intentó atacar con el cuchillo a uno de los oficiales. Ante el riesgo inminente para la integridad de la mujer y del propio agente, el elemento policial accionó su arma de cargo, logrando neutralizar la agresión.

La mujer sufrió una lesión en la mano derecha y fue atendida por paramédicos antes de ser trasladada a un hospital, donde se reporta estable y bajo valoración médica.

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Por su parte, el agresor fue estabilizado en el sitio y posteriormente llevado a un hospital, donde permanece bajo vigilancia policial permanente. Una vez que su estado de salud lo permita, será puesto a disposición de la autoridad competente para enfrentar el proceso legal correspondiente.

La SSP informó que la actuación de los agentes se realizó en respuesta a un reporte ciudadano y con el objetivo de salvaguardar la vida de la víctima y del personal policial que participó en la intervención.