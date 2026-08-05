Rapiñan camión cargado de electrodomésticos tras aparatoso accidente en la autopista Mérida-Cancún

Un camión de carga que transportaba electrodomésticos se impactó contra un árbol al salirse de la carpeta asfáltica en el kilómetro 189 de la autopista Mérida-Cancún. Varias personas aprovecharon la situación para cometer actos de rapiña y llevarse parte de la mercancía antes que las autoridades lograran asegurar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad, con caja cerrada, que trasladaba boilers y calentadores eléctricos, se accidentó presuntamente porque el conductor se quedó dormido. El vehículo abandonó la vía de circulación y terminó impactándose contra un árbol, lo que detuvo su marcha, aunque la parte frontal de la cabina quedó completamente destrozada.

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Intervención de la GN

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes delimitaron el área e iniciaron las primeras diligencias para conocer las circunstancias del accidente. Como el percance ocurrió en una vía federal, también arribaron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, quienes asumieron las investigaciones correspondientes y efectuaron el deslinde de responsabilidades, con apoyo de cuerpos de emergencia que brindaron atención médica al conductor.

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Mientras las autoridades atendían la emergencia, automovilistas y habitantes de comunidades cercanas comenzaron a llevarse parte de la carga que transportaba el camión, registrándose actos de rapiña que ocasionaron pérdidas adicionales al propietario de la mercancía.

Las autoridades de vialidad no determinaron el monto total de los daños materiales, tanto por el impacto que sufrió la unidad como por los electrodomésticos sustraídos durante el saqueo. Continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, cuantificar las pérdidas y determinar las responsabilidades derivadas tanto del percance como de los actos de rapiña registrados en el lugar.