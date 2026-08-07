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Mañanera de hoy 7 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 7 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

7 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 7 de agosto.

Actualizar narración

07/08/2026 a las 07:42

Este viernes el secretario de Salud informará sobre los casos de ciclosporiasis registrados en México.

07/08/2026 a las 07:41

Lo anterior es resultado del diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas.

07/08/2026 a las 07:41

Asimismo, la presidenta Sheinbaum anuncia el restablecimiento de relaciones con Perú.

07/08/2026 a las 07:40

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue por Chávez a Perú, para traerla a México, indicó la mandataria mexicana.

07/08/2026 a las 07:40

También destaca que el nuevo gobierno peruano de Keiko Fujimori, otorgó el salvoconducto para que Betssy Chávez pudiera salir de Perú.

07/08/2026 a las 07:39

La mandataria recuerda que por este caso, Perú decidió romper relaciones con México.

07/08/2026 a las 07:39

Sheinbaum Pardo también informa que esta mañana aterrizará en México Betssy Chávez, quién fue presidente del Consejo de Ministros del gobierno del expresidente peruano Pedro Castillo.

07/08/2026 a las 07:38

Destaca que la cifra se ubicó en junio en 3.37% y para el pasado mes de julio disminuyó a 3.12%.

07/08/2026 a las 07:38

La presidenta Sheinbaum inicia la conferencia de este viernes anunciando que bajó la inflación anual en México a 3.12%.

07/08/2026 a las 07:38

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 7 de agosto.

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