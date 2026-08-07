Mañanera de hoy 7 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 7 de agosto.
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07/08/2026 a las 07:42
Este viernes el secretario de Salud informará sobre los casos de ciclosporiasis registrados en México.
07/08/2026 a las 07:41
Lo anterior es resultado del diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas.
07/08/2026 a las 07:41
Asimismo, la presidenta Sheinbaum anuncia el restablecimiento de relaciones con Perú.
07/08/2026 a las 07:40
Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue por Chávez a Perú, para traerla a México, indicó la mandataria mexicana.
07/08/2026 a las 07:40
También destaca que el nuevo gobierno peruano de Keiko Fujimori, otorgó el salvoconducto para que Betssy Chávez pudiera salir de Perú.
07/08/2026 a las 07:39
La mandataria recuerda que por este caso, Perú decidió romper relaciones con México.
07/08/2026 a las 07:39
Sheinbaum Pardo también informa que esta mañana aterrizará en México Betssy Chávez, quién fue presidente del Consejo de Ministros del gobierno del expresidente peruano Pedro Castillo.
07/08/2026 a las 07:38
Destaca que la cifra se ubicó en junio en 3.37% y para el pasado mes de julio disminuyó a 3.12%.
07/08/2026 a las 07:38
La presidenta Sheinbaum inicia la conferencia de este viernes anunciando que bajó la inflación anual en México a 3.12%.
07/08/2026 a las 07:38
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 7 de agosto.
IO