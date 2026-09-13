Sheinbaum encabeza “Honestidad y Resultados” en Hidalgo; presentó resultados de programas de Bienestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Hidalgo el evento “Honestidad y Resultados”, la cual forma parte de la gira nacional. La presidenta suma 17 estados recorridos para presentar ante la población los avances y acciones de su gobierno.

En el evento asistió gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, además de la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el director general del ISSSTE, Martín Batres Guadarrama; la secretaria de Energía, Rocío Nahle González Escobar, y el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza.

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Programas y beneficiarios

Durante su informe, Sheinbaum informó que 358 mil 297 personas de 65 años y más reciben en Hidalgo la Pensión para Adultos Mayores, con un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, lo que representa una inversión de 13 mil 335 millones de pesos.

Asimismo, señaló que 42 mil 456 personas con discapacidad reciben una pensión de 3 mil 300 pesos bimestrales, mientras que 9 mil 453 jóvenes forman parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En materia educativa, informó que 123 mil 228 jóvenes de preparatorias públicas en Hidalgo reciben una beca.

La presidenta reportó que 77 mil 953 pequeños productores de Hidalgo reciben el programa Producción para el Bienestar, mientras que 72 mil 464 productores son beneficiados con la entrega gratuita de fertilizantes.