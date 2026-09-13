Vinculan a proceso a cinco personas por presunto robo a funeraria en Tulum



Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el robo de equipo de velación de una funeraria ubicada en la colonia Tumben, en Tulum. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto, cuando los ahora imputados presuntamente llegaron al establecimiento a bordo de dos camionetas, retiraron diversos objetos y posteriormente abandonaron el lugar.



Los procesados fueron identificados como Antony Michelle “N”, Jesús del Carmen “N”, Ramón Guadalupe “N”, Juan Armando “N” y Reyna “N”. De acuerdo con las investigaciones, el grupo arribó a una funeraria localizada sobre la calle Río Caliente y estacionó las unidades frente al establecimiento, donde posteriormente descendieron para presuntamente llevarse el equipo que se encontraba en el inmueble.



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Según los datos integrados en la carpeta de investigación, Antony Michelle “N” habría dado la indicación a sus acompañantes para retirar el equipo de velación que permanecía en el lugar. Tras cargar los objetos en los vehículos, los cinco presuntamente se retiraron de la zona. La denuncia derivó en una investigación para establecer la participación de cada una de las personas señaladas y reunir los elementos que posteriormente fueron presentados ante la autoridad judicial.



La Fiscalía General del Estado informó este 13 de septiembre que los datos de prueba obtenidos durante las indagatorias fueron expuestos ante un Juez de Control durante la audiencia correspondiente. Después de escuchar los argumentos de la representación social y de las defensas, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para que los cinco señalados enfrenten un proceso penal por hechos posiblemente constitutivos del delito de robo agravado.



Además de decretar la vinculación a proceso, el Juez de Control impuso a Antony Michelle “N”, Jesús del Carmen “N”, Ramón Guadalupe “N”, Juan Armando “N” y Reyna “N” la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos años, mientras continúa el procedimiento judicial. La identidad de la parte afectada permanece bajo reserva y hasta ahora no se ha informado públicamente el valor económico del equipo presuntamente sustraído de la funeraria.



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El caso continuará en la etapa de investigación complementaria, periodo durante el cual podrán incorporarse nuevos elementos relacionados con la mecánica del robo, el destino de los objetos retirados y la participación atribuida a cada uno de los imputados. La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, por lo que las cinco personas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.