Derrapa motociclista en Seybaplaya; vebia a exceso de velocidad



Una persona del sexo masculino, identificada como J. C.R. sufrió un accidente al derrapar en su motocicleta en Seybaplaya.

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo por la calle 16 en la colonia Frutales de esta cabecera.

Los primero reportes indican que el motorista venía a exceso de velocidad, cuando perdió el control del manubrio y luego derrapar.

Fue asistido por paramédicos del SAMU y trasladado a la clínica local para su respectiva valoración médica. Se reporta estable.

Por su parte, los elementos de la Policía de Seybaplaya igual se encargaron de atender este reporte y asegurar la unidad de dos ruedas en la comandancia.