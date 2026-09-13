Explota neumático y van turística termina fuera de la 307

Un aparatoso percance vehicular se registró sobre la carretera federal 307 cuando el operador de una van de transporte de turismo circulaba en dirección de Puerto Morelos hacia la ciudad de Cancún y, de manera repentina, se le estalló uno de los neumáticos delanteros. Esta falla mecánica provocó que el chofer perdiera por completo el control de la pesada unidad, la cual terminó subiendo al camellón central de la vía federal. Tras impactarse contra varios árboles ubicados en la zona divisoria, el vehículo cruzó los carriles contrarios —con dirección de Cancún a Puerto Morelos y finalmente salió de la superficie de rodamiento, quedando internado en una zona verde aledaña.

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A pesar de lo aparatoso del siniestro y de la trayectoria descontrolada que siguió la van, a bordo de la unidad únicamente viajaba el conductor, quien para su fortuna resultó completamente ileso. Automovilistas que transitaban por el tramo carretero en el momento exacto del accidente detuvieron su marcha para verificar lo sucedido y dieron aviso inmediato a la línea de emergencia 911, solicitando la presencia de paramédicos y de las autoridades viales correspondientes.

Minutos más tarde, al lugar de los hechos se desplazaron paramédicos a bordo de una ambulancia de una empresa privada, quienes le brindaron los primeros auxilios y atención prehospitalaria al operador del transporte turístico. Tras una revisión exhaustiva, los socorristas determinaron que el hombre presentaba únicamente una fuerte crisis nerviosa a consecuencia del impacto, por lo que descartaron cualquier lesión de gravedad que pusiera en riesgo su integridad física o que ameritara su traslado a un hospital.

Van turistica se sale de la carretera

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, división caminos, acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, abanderar el perímetro y evitar un percance mayor ante la presencia de curiosos y maniobras de emergencia. Asimismo, los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa particular para realizar las maniobras necesarias, sacar el vehículo siniestrado de la zona verde, reincorporarlo a la carpeta asfáltica y posteriormente remolcarlo al corralón federal para el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades destacaron que, a pesar de las horas de mayor flujo vehicular y lo transitado de la vía, no se vio involucrado ningún otro automóvil civil, quedando el saldo final únicamente en la van de turismo con daños materiales de consideración y afectaciones a la vegetación de la zona.