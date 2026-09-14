Turismo internacional en México crece 3.8% en julio, pero gasto de viajeros cae 1.3%

México recibió 4.41 millones de turistas internacionales durante julio de 2026, cifra que representó un crecimiento de 3.8 por ciento frente a los 4.25 millones registrados en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance en el número de visitantes contrastó con una disminución en el gasto. Durante el séptimo mes del año, los viajeros internacionales dejaron 2 mil 961.3 millones de dólares, monto 1.3 por ciento inferior al observado en julio de 2025.

En total, el país registró la llegada de 8.65 millones de viajeros internacionales, cifra que incluye tanto a turistas que permanecieron al menos una noche como a excursionistas. El resultado significó un incremento anual de 2.9 por ciento.

Turistas fronterizos impulsan crecimiento en julio

El mayor avance se registró entre los turistas fronterizos, cuyo número aumentó 13.2% anual hasta alcanzar 2.06 millones.

En contraste, los turistas no fronterizos disminuyeron 3.2 por ciento y se ubicaron en 2.35 millones.

Dentro de este segmento, las llegadas por vía aérea bajaron 5.7 por ciento, con 1.85 millones de turistas, mientras que los ingresos por vía terrestre aumentaron 7 por ciento hasta acercarse a los 500 mil visitantes.

Estados Unidos mantiene liderazgo como mercado emisor

Estados Unidos continuó como el principal país de origen de los turistas no fronterizos que visitaron México.

Durante julio se contabilizaron 1.69 millones de viajeros estadounidenses, equivalentes a 72 por ciento del total de este segmento.

Le siguieron América del Sur y las islas del Caribe, con 288 mil 597 turistas, así como Canadá, con 124 mil 250 visitantes.

En julio 2026, ingresaron al país 8,651,372 viajeras y viajeros internacionales, 2.9% más que en julio 2025.



De esta cantidad:

▪️50.9% entraron como turistas internacionales (residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México)

▪️49.1% lo hicieron como… pic.twitter.com/jmwYsPFNpp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 14, 2026

Gasto promedio de viajeros también disminuye

El gasto realizado únicamente por turistas internacionales alcanzó 2 mil 710.3 millones de dólares, 0.7 por ciento menos en comparación con julio de 2025.

Por su parte, los excursionistas generaron un gasto de 251 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 7.9 por ciento.

El gasto promedio por viajero se ubicó en 342.3 dólares, 4.1 por ciento por debajo de los 357 dólares observados un año antes.

Entre los turistas internacionales, el promedio fue de 615 dólares, mientras que quienes ingresaron por vía aérea registraron un gasto medio de mil 223.2 dólares.

Los resultados de julio muestran así un crecimiento en el número de turistas internacionales que llegaron a México, aunque acompañado por una reducción tanto en el gasto total como en el desembolso promedio de los viajeros.

IO