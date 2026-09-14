Show drag y 3BallMTY en el Festival de las Juventudes Much’Ik 2026 en Mérida: conoce la cartelera completa

El Festival de las Juventudes Much’Ik 2026 regresará a Mérida, Yucatán, con una programación que reunirá música, cultura, entretenimiento, talleres, deportes electrónicos y actividades dirigidas a las nuevas generaciones.

El evento es organizado por el Gobierno de Yucatán, en colaboración con la Secretaría de las Juventudes del Estado (Sejuvey), y se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Durante el festival habrá actividades gratuitas y abiertas al público, entre ellas una feria de empleo, talleres de creación de contenido digital y pilotaje de drones, torneos de E-Sports y TCG, conferencias, lucha libre, un show drag y conciertos.

Festival de las Juventudes Much’Ik 2026: ¿cuándo y dónde será?

El Festival de las Juventudes Much’Ik 2026 se realizará durante dos jornadas en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida.

La programación contempla actividades desde la mañana y hasta la noche, por lo que los asistentes podrán elegir entre diferentes opciones dependiendo de sus intereses.

Viernes 25 de septiembre: feria de empleo, talleres y actividades

El primer día del Festival Much’Ik 2026 comenzará con una Feria de Empleo, además de actividades simultáneas en los distintos espacios del recinto. La programación del viernes 25 de septiembre contempla:

9:00 horas: presentación de Trovadoras del Mayab en el escenario principal.

presentación de en el escenario principal. 9:00 a 15:00 horas: taller de Creación de Contenido Digital en la Sala C.

taller de en la Sala C. 10:00 horas: inauguración del festival.

inauguración del festival. 11:30 horas: conferencia “Tus datos, tus derechos” en el escenario principal.

conferencia en el escenario principal. 11:30 horas: Torneo de E-Sports en la Sala A.

Torneo de en la Sala A. 11:30 horas: Torneo TCG en la Sala B.

Torneo en la Sala B. 15:00 a 21:00 horas: taller de pilotaje de drones en la Sala C.

taller de en la Sala C. 15:30 horas: presentación de Brillanty en el escenario principal.

presentación de en el escenario principal. 16:15 horas: participación de Ingeborg Quadth en el escenario principal.

participación de en el escenario principal. 17:30 horas: presentación de Proyecto Magenta, Liza Baez, Mariana Ávila, Cecia Loaiza y Susy Mouriz .

presentación de . 19:00 horas: show drag con Deseos Fab, Peke Balderas y la yucateca Miss Raga Diamante, participantes de La Más Draga.

Sábado 26 de septiembre: lucha libre y concierto de 3Ball Monterrey

La segunda jornada del Festival de las Juventudes Much’Ik 2026 tendrá una programación más enfocada en el entretenimiento, con dos actividades principales en el escenario.

A las 17:00 horas se realizará un show de lucha libre, mientras que a las 20:30 horas está programado el concierto de 3Ball Monterrey, con el que concluirá la programación del festival.

De esta manera, el evento reunirá durante dos días diferentes propuestas para jóvenes en un mismo espacio, desde opciones de capacitación y empleo hasta música, espectáculos y actividades recreativas.