Grupo Karim’s no se va de Campeche: Gobierno aclara rumores tras cierre de fábrica en Calkiní

La maquiladora del Grupo Karim’s no se va de Campeche ni ha anunciado el cierre de sus operaciones, aseguró la Vocería del Gobierno del Estado, luego de que la empresa Ammar Apparel II confirmara la conclusión de actividades en el municipio de Calkiní, donde dejó sin empleo a más de 300 trabajadores. El vocero estatal, Walter Patrón Bacab, rechazó que ambas situaciones estén relacionadas y sostuvo que Karim’s continúa en búsqueda de nuevos contratos para mantener sus fuentes laborales.

Explicó que la empresa Ammar Apparel II perdió recientemente el contrato con uno de sus clientes foráneos. No obstante, sobre el cierre de Grupo Karim's, respondió tajantemente que no es cierto, al señalar que el Gobierno Estatal mantiene comunicación con la compañía a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para buscar alternativas que contribuyan a recuperar contratos.

El funcionario defendió además el comportamiento del empleo formal en la entidad y aseguró que, con base en registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante este año se han generado más de 6 mil 900 empleos, cifra superior a la del año pasado, mientras que tan solo durante el último mes se incorporaron alrededor de mil 500 nuevos puestos. Ante ello, rechazó los señalamientos de que Campeche atraviesa una crisis generalizada de empleo.

Por su parte, la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Annabel Báez Vázquez, confirmó que el cierre de Ammar Apparel II es debido a contratos internacionales que la empresa no pudo cumplir. Aclaró que la autoridad laboral intervino para garantizar que los trabajadores reciban correctamente sus liquidaciones y prestaciones.

Precisó que son más de 300 trabajadores los afectados y que se desarrollan mesas de trabajo en el Centro de Conciliación Laboral (Cencolab), además de que personal de la Procuraduría acudió a las instalaciones de la empresa para realizar las cuantificaciones correspondientes y brindar orientación a los empleados.

La funcionaria indicó que la empresa se acercó oportunamente al Gobierno Estatal para informar sobre el cierre y establecer el mecanismo para cubrir las obligaciones laborales. De acuerdo con la última reunión, los pagos serían realizados de manera inmediata y ya se estarían liberando cheques, con un monto de varios millones de pesos destinado a las liquidaciones.

La STPS señaló que las indemnizaciones serán determinadas de acuerdo con la antigüedad de cada empleado, pues existen trabajadores con apenas cuatro meses de servicio y otros con cuatro, 15 y hasta 20 años, por lo que quienes tengan mayor antigüedad recibirán las prestaciones correspondientes.

Báez Vázquez confirmó que, en lo que va del año, Ammar Apparel II es el primer cierre de una empresa reportado formalmente ante la dependencia, por lo que descartó que exista, hasta el momento, otro anuncio inmediato de cierre similar en Campeche.

JGH