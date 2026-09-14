Encuentran tortuguitas marinas muertas y con mordeduras de perros en Punta Esmeralda

Encuentran alrededor de 10 tortuguitas marinas sin vida y mordidas por perros en la zona de playas conocidas como “Punta Esmeralda” de Playa del Carmen, aunque se habla de 50 tortuguitas muertas, este hecho ha causado conmoción a los activistas y vecinos de las colonias cercanas porque la gente sigue llevando a sus perros a las playas relataron los vecinos: Antonio Gutiérrez, Noé Mendoza, Andrés Santoyo.

Activistas como Liliana Hernández y Luis Morales, hacen u llamado a las autoridades de la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) a realizar una investigación, y restringir el acceso de perros en la costa que representan una amenaza a la fauna marina.

Hacemos un llamado a las autoridades de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Playa del Carmen para que intervenga y realice una investigación de este ataque a las tortuguitas, no se vale que la gente siga bajando a las playas con sus perros, con antelación hemos denunciado pero no, nos han tomado en cuenta, relató el ciudadano Antonio Gutiérrez.

Por su parte el ciudadano Noé Mendoza, habitante de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, lamentó que esas tortuguitas hayan sido víctimas de ataques de perros, aunque los responsables de esta masacre son los propietarios de los perros.

Desde hace dos años que venimos denunciando la presencia de perros en la Playa 72, pero el gobierno municipal de esta ciudad, no ha tomado cartas al asunto, ahora ahí están las consecuencias, es reprobable, comentó la activista Liliana Hernández.

La protección de las tortugas pequeñas e indefensas es una responsabilidad compartida que involucra a las autoridades gubernamentales, campamentos especializados, sobre todo, a la ciudadanía en general, debido a que las crías enfrentan un riesgo extremo de depredación natural y amenazas humanas, existen distintas instituciones y acciones destinadas a asegurar su supervivencia, sin embargo, las autoridades municipales han omitido establecer protocolos, refirió.

El activista Luis Morales, dijo que a lo largo de la costa desde Punta Esmeralda, Playa 88, 72 hasta la avenida CTM es zona de anidación de las tortugas marinas, pese a ello, las autoridades de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Playa del Carmen, a cargo de la titular, Kandy Mendoza Ramírez, ha omitido darle prioridad.

En este periodo de arribazón de tortugas marinas en la costa, Medio Ambiente no reforzó las medidas de vigilancia e inspección, incluso, las autoridades de la Profepa debieron coordinar acciones de prevención pero le restaron importancia, comentó el activista.