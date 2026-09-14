España exige esclarecer asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos y llevar a responsables ante la justicia

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, expresó sus condolencias a la familia de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Morelos, y aseguró que su Gobierno buscará que el caso se esclarezca por completo.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes 14 de septiembre en Andorra, Albares afirmó que tanto la Embajada de España en México como el Consulado General se encuentran movilizados para atender a los familiares de la joven y dar seguimiento a las investigaciones.

“Queremos esclarecer los hechos hasta el final”, señaló el funcionario, quien agregó que el objetivo es que los responsables sean llevados ante la justicia.

España mantiene contacto con la familia de Claudia Tacoronte

Albares explicó que el Ministerio de Asuntos Exteriores ya mantiene comunicación con los familiares de la estudiante y reiteró sus condolencias por lo ocurrido.

El canciller español señaló que las representaciones diplomáticas de su país en México permanecen activas para brindar acompañamiento y colaborar, dentro de sus atribuciones, con el seguimiento del caso.

Fiscalía de Morelos investiga el crimen como feminicidio

Claudia Tacoronte Aguilera era alumna de la Universidad de Granada y realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga su muerte bajo el protocolo de feminicidio y, hasta ahora, no ha descartado ninguna línea de investigación.

De acuerdo con el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla.

Las primeras versiones apuntan a que la joven fue atacada con un arma blanca en un posible intento de asalto, aunque las autoridades todavía trabajan para establecer las circunstancias precisas del crimen.

México y España coordinan seguimiento del caso

La UAEM condenó el asesinato y exigió una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para evitar la impunidad.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto con el Consulado de España, mientras autoridades federales apoyan a la Fiscalía de Morelos en las investigaciones.

El Gobierno español, en tanto, insistió en que seguirá de cerca el caso hasta que se determine lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

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