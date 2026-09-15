Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza Grito de Independencia

En el 216 Aniversario del Grito de Independencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México es un país libre, independiente y soberano, además de que incluyó en su arenga a la heroína independentista Antonia Nava, “La Generala”, así como una mención a los pueblos indígenas, afromexicanos y a las y los migrantes.

“Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva Antonia Nava! ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!", dijo.

"¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó.

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Posteriormente, la Jefa del Ejecutivo Federal ondeó en el balcón principal de Palacio Nacional la bandera nacional que recibió de parte de la escolta integrada por la abanderada teniente intendente Yoselin Moncada Estévez y las escoltas cabo de cadetes Julieta Marín Vela, Reyna Beatriz Martínez Medrano, Brenda Miroslava Ruiz Martínez, Esmeralda Luna Ascensión y Christhian Dalilah Hernández Jiménez.

Previo a la tradicional arenga, en la antesala al Salón de Embajadores, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de su esposo, el doctor Jesús María Tarriba Unger, montó una Guardia de Honor ante el cuadro de Margarita Maza, quien este año fue nombrada primera Embajadora Histórica de la República Mexicana.

Como parte de la celebración, el Zócalo de la Ciudad de México se iluminó con juegos pirotécnicos tricolores. Previamente fue escenario de las presentaciones musicales a cargo del grupo Intocable, José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza y los ganadores de la segunda edición de México Canta: Fátima Cuevas, Lizandro Espinoza, Tiffany Galaviz y Bryan Soto.

Además, por primera vez en la historia, la ceremonia del 216 Aniversario del Grito de Independencia fue conducida por representantes de los pueblos originarios, afromexicanos y migrantes: Joseline Morales Pliego, abogada afromexicana; Bulmaro Juárez, hablante de la lengua ayuuk de Oaxaca, y Tsi-tsi-ki Félix, periodista migrante originaria de Zacapu, Michoacán.