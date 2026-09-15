La Adictiva se presenta en concierto la Plaza Grande de Mérida hoy 15 de septiembre EN VIVO

La noche mexicana ya se vive en el Centro Histórico de Mérida, donde cientos de yucatecos se reúnen en la Plaza Grande para celebrar el Grito de Independencia de México este 15 de septiembre.

Como parte de los festejos patrios, La Adictiva ofrecerá un concierto gratuito después de la ceremonia encabezada por el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

La presentación de la agrupación sinaloense es uno de los eventos principales de esta noche en la capital yucateca, por lo que la Plaza Grande concentra a familias, grupos de amigos y asistentes que llegaron desde distintos puntos de Mérida para disfrutar de la celebración.

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¿A qué hora inicia el concierto de La Adictiva en Mérida?

El concierto de La Adictiva en Mérida está programado para comenzar alrededor de las 11:15 de la noche, una vez concluido el Grito de Independencia, que será encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena desde el Balcón del Palacio de Gobierno.

La ceremonia del Grito está prevista para las 11:00 de la noche. Posteriormente, comenzará la presentación de La Adictiva en el escenario instalado en la Plaza Grande.

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Sigue aquí el concierto de La Adictiva EN VIVO

A través de esta cobertura podrás seguir EN VIVO lo que ocurre en la Plaza Grande de Mérida durante la presentación de La Adictiva, así como los momentos más importantes de la celebración del Grito de Independencia 2026.