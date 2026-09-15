Cientos de Cheneros se reunieron en el centro de Hopelchén para dar el Grito de Independencia

Cientos de cheneros se dieron cita en el centro de la ciudad de Hopelchén para participar en el protocolo del Grito de Independencia en el aniversario 216 del inicio de ese movimiento social.

Los cheneros vitorearon el Viva México y a todos los nombres de los héroes de la Independencia que iniciaron esa lucha en 1810.

Noticia Destacada Campeche contempla liberar a 43 personas privadas de la libertad durante el Grito de Independencia

Después del protocolo respectivo al evento hubo vistosa quema de pirotecnia, que dio mayor lucidez a ese espectáculo de la noche del 15 de septiembre.