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Cientos de Cheneros se reunieron en el centro de Hopelchén para dar el Grito de Independencia

Los cheneros vitorearon el Viva México y a todos los nombres de los héroes de la Independencia que iniciaron esa lucha en 1810.

Por Mauriel Koh

15 de sept de 2026

1 min

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Los fuegos artificiales lucieron durante la celebración del grito.
Los fuegos artificiales lucieron durante la celebración del grito. / Foto: Mauriel Koh

Cientos de cheneros se dieron cita en el centro de la ciudad de Hopelchén para participar en el protocolo del Grito de Independencia en el aniversario 216 del inicio de ese movimiento social.

Los cheneros vitorearon el Viva México y a todos los nombres de los héroes de la Independencia que iniciaron esa lucha en 1810.

Un total de 43 personas recluidas en Campeche fueron consideradas para obtener el beneficio de libertad anticipada.

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Después del protocolo respectivo al evento hubo vistosa quema de pirotecnia, que dio mayor lucidez a ese espectáculo de la noche del 15 de septiembre.

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