Estefanía Villarreal reaparece tras mensaje sobre depresión: “Me sentí rebasada”

La actriz y modelo mexicana Estefanía Villarreal, recordada por su interpretación de Celina Ferrer en la telenovela ‘Rebelde’, reapareció en sus redes sociales tras haber generado fuerte preocupación entre sus seguidores por una publicación referida a su lucha contra la ansiedad y la depresión.

Fue por medio de sus redes sociales que la actriz compartió una actualización sobre su estado de salud ante la evidente preocupación de sus seguidores que generó su publicación previa sobre la depresión. Este mensaje busco dar calma a sus fans y agradecer a su círculo inmediato.

Noticia Destacada Gala Montes se reencuentra con su expareja y acepta estar en crisis: “Se me está cayendo todo”

¿Qué dijo Estefanía Villarreal tras su mensaje sobre depresión?

En sus declaraciones, Villarreal reconoció la complejidad de la situación por la que atraviesa: "No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos", explicó. Asimismo, detalló sobre su sentir: "Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente".

La actriz confirmó que actualmente se encuentra "acompañada, cuidada" por sus seres queridos y que está tomándose el tiempo necesario para "recuperar la calma y estar mejor". Finalmente, concluyó expresando su agradecimiento a la comunidad y a sus colegas: "Gracias por estar al pendiente, por sus mensajes y por tanto cariño".

Estefanía Villareal reaparece en redes con mensaje en sus redes. / Instagram: estefaniavillarrealvillarreal

De esta manera Estefanía Villarreal busca generar tranquilidad entre sus seres queridos y seguidores que expresaron su preocupación sobre su mensaje de la depresión y ansiedad; esto con la finalidad de compartir a sus seguidores el proceso que está viviendo y destacar la importancia de contar con acompañamiento.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal