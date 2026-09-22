Aprueban en lo general reforma sobre doble nacionalidad; exigiría una sola para Presidencia y gubernaturas

La Cámara de Diputados aprobó este martes 22 de septiembre, en lo general, la reforma constitucional que establece la nacionalidad única como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

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El dictamen obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para avanzar como reforma constitucional.

La sesión ordinaria continúa en vivo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde los diputados discuten las reservas presentadas al dictamen antes de someterlo a votación en lo particular. Por ello, el contenido definitivo todavía puede registrar modificaciones.

¿Quiénes tendrían que renunciar a su segunda nacionalidad?

La propuesta establece la nacionalidad única para determinados cargos.

La propuesta plantea que las personas con doble nacionalidad que aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina deberán renunciar a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro como candidatas.

La reforma no elimina la doble nacionalidad para todos los mexicanos ni obliga a la población a renunciar a otra ciudadanía. El requisito se limita a quienes pretendan encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales.

Una vez concluida la discusión y votación en lo particular, el proyecto deberá enviarse al Senado. Si también obtiene la mayoría calificada, tendrá que ser aprobado por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación y entrada en vigor.