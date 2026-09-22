Escándalo en la Plaza Outlet de Cancún; joven entraría a baño de mujeres "por equivocación” y es agredido; ¿qué pasó en realidad?

En redes sociales circula un video en el que aparece un joven pidiendo auxilio dentro de un sanitario, mientras es agredido e intimidado verbalmente por otro sujeto que a punta de gritos le exige revelar su nombre.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el joven que se observa gritando por ayuda entró al baño de mujeres por equivocación en la Plaza Outlet de la ciudad de Cancún.

Trascendió que, por esa equivocación, otro sujeto o varias personas presentes en el lugar de los hechos lo golpearon y agredieron físicamente, algo que no aparece en ningún momento del video.

Por lo que aparece en el video, no se puede determinar si el joven hizo realmente un daño o si únicamente fue un error, aunque el hombre que lo agrede y grita para que diga su nombre completo, sí ejerce una agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han compartido más información sobre el caso o emitido un comunicado oficial con más detalles de los hechos.