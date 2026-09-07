Monreal descarta comisión especial por muerte de Zenyazen Escobar y pide esperar investigación de la FGR

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó por ahora la creación de una comisión especial para investigar la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García, al señalar que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer lo ocurrido.

La propuesta había surgido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero Monreal pidió evitar especulaciones y no utilizar el caso con fines políticos mientras continúan las indagatorias.

El legislador también expresó su respaldo a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y sostuvo que no emitirá descalificaciones contra su administración mientras no existan conclusiones oficiales.

¿Por qué Monreal rechaza crear una comisión de investigación?

Monreal argumentó que todavía no existe claridad sobre las circunstancias de la muerte de Zenyazen Escobar y que la FGR debe tener oportunidad de desarrollar las diligencias correspondientes.

“No sabemos qué sucedió, y tampoco podemos aprovechar una tragedia para especular o para lastimar a la autoridad local”, expresó.

El coordinador parlamentario añadió que mantiene confianza en que las autoridades federales y estatales buscarán esclarecer el caso.

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Monreal pide no utilizar políticamente la muerte de Zenyazen Escobar

El diputado hizo un llamado a las distintas bancadas para evitar que el fallecimiento del legislador sea convertido en un asunto de confrontación política.

También recordó que la FGR atrajo la investigación debido a la calidad de diputado federal de Escobar García.

Monreal señaló que se encontraba en Zacatecas con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando recibió la noticia y destacó que la mandataria expresó su pesar por el fallecimiento.

Investigación continúa en Veracruz

Zenyazen Escobar fue localizado sin vida dentro de su vehículo en Veracruz. Los primeros reportes señalaron la presencia de un arma de fuego, pero las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión qué ocurrió y deslindar responsabilidades.

Monreal insistió en que cualquier valoración deberá hacerse con base en los resultados oficiales y no a partir de versiones preliminares.

Cámara de Diputados esperará resultados de la FGR

Con esta postura, el coordinador de Morena dejó claro que, al menos por ahora, no se impulsará una comisión especial desde San Lázaro.

La Cámara de Diputados permanecerá a la espera de los avances de la FGR y de la Fiscalía de Veracruz antes de considerar otras acciones relacionadas con el caso.

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