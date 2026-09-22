Confirman presencia de garrapatas en ‘La Granja VIP’; les prohíben tomar leche

El veterinario llegó a las instalaciones de ‘La Granja VIP’, esto después de que La Bebeshita descubriera raros objetos en las orejas de las vacas. La situación generó preocupación pues de acuerdo a lo dicho por la influencer cuando apretó uno de estos objetos salió sangre.

Ante esto; el especialista acudió a las instalaciones del reality show para realizar una revisión de los animales que tienen, durante su estudio, el experto confirmó la presencia de múltiples garrapatas en las orejas de las vacas. Es por esto que se deberán tomar ciertas precauciones para salvaguardar la integridad de los participantes.

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¿Cómo pueden afectar las garrapatas dentro de 'La Granja VIP'?

El experto explicó a los participantes que se realizará un tratamiento para eliminar a las garrapatas presentes en las vacas del show. Sin embargo; como medida preventiva para evitar la transmisión de agentes patógenos o bacterias, se prohibió a los integrantes consumir la leche de estos animales hasta terminar el tratamiento.

“Ya tenemos un problema presente y tenemos que revisar el tiempo del retiro del medicamento, puede llegar a la leche y eso no es deseable(…). Mientras tenga tratamiento, no se puede tomar la leche para consumo humano” explicó el veterinario tras revisar a los animales.

¡hay garrapatas en #lagranjaVIPMX ! Con la visita del veterinario, descubrieron que mas vacas estan infectadas de #garrapatas le inyectaran antibiótico y no podrán tomar la leche. #bebeshita las descubrió y hay medio en los habitantes. El veterinario dice que en la zona no hay 🤡 pic.twitter.com/5pGvnIxoOd — gil Huerta (@gilhuertaglez) September 22, 2026

Junto con esto, el experto explicó que, aunque no se puede tomar la leche de los animales, los participantes de ‘La Granja VIP’ deberán continuar ordeñando a las vacas esto para que no se cause un malestar a los animales en su día a día; cumpliendo con sus tareas de cuidar al ganado.

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