Mañanera de hoy 28 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 28 de septiembre.
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28/09/2026 a las 07:47
Polo presenta vientos máximos de 185 km por hora y permanece con un desplazamiento hacia el noroeste de 19 km por hora.
28/09/2026 a las 07:46
La titular de la CNPC informa que el Huracán Polo sigue siendo de categoría 3 y a las 6:00 horas de este lunes se se localizaba a 175 km de Cabo San Lázaro.
28/09/2026 a las 07:44
Víctor Manuel Castro Cosío gobernador de BCS, destaca la coordinación de los 3 órdenes de gobierno para enfrentar el impacto del Huracán Polo.
28/09/2026 a las 07:43
Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informa sobre el Huracán Polo de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
28/09/2026 a las 07:42
Asimismo se informará sobre la situación del Huracán Polo que impactará la tarde de este lunes en Baja California Sur.
28/09/2026 a las 07:42
Hoy se dará información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
28/09/2026 a las 07:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 28 de septiembre.
IO