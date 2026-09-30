Mañanera de hoy 30 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 30 de septiembre.
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30/09/2026 a las 07:45
Dichas crisis son el cambio climático, la perdida de biodiversidad y la contaminación del agua, del suelo y del aire.
30/09/2026 a las 07:44
Agregando que el mundo está enfrentando tres crisis entrelazadas, tres crisis muy complicadas.
30/09/2026 a las 07:44
Bárcena Ibarra subraya que la política ambiental humanista es muy importante.
30/09/2026 a las 07:43
La secretaria aclara que se trata de los resultados de todo el sector ambiental, que está conformado por 10 instituciones.
30/09/2026 a las 07:43
Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta el informe de resultados de la dependencia.
30/09/2026 a las 07:38
Edna Vega Rangel, titular de Sedatu, señala que para Zacatecas la meta es de 27 mil 502 viviendas.
30/09/2026 a las 07:37
Las viviendas que se entregan este miércoles se ubican en el municipio de Luis Moya en Zacatecas.
30/09/2026 a las 07:37
Da vid Monreal, gobernador de Zacatecas, encabeza la entrega de viviendas en la entidad.
30/09/2026 a las 07:36
Al ser "Miércoles de Vivienda" se realiza un enlace a Zacatecas.
30/09/2026 a las 07:36
La mandataria informa que este fin de semana visitará Veracruz donde inaugurará el puente de entrada al puerto.
30/09/2026 a las 07:36
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 30 de septiembre.
IO