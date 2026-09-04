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Mañanera de hoy 4 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 4 de septiembre desde Guadalupe, Zacatecas.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

4 de sept de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Guadalupe, Zacatecas la conferencia mañanera de este viernes 4 de septiembre.

Actualizar narración

04/09/2026 a las 07:42

La funcionaria destaca una disminución del 85% en el promedio diario de homicidio doloso pasando de 1.13 de delitos diarios en septiembre de 2024 a 0.17 el pasado mes de agosto.

04/09/2026 a las 07:41

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP presenta el informe de incidencia delictiva en Zacatecas.

04/09/2026 a las 07:37

Y agrega: "si no fuera por la Guardia Nacional, si no fuera por estas nobles instituciones, lejos estaría este anhelo de paz".

04/09/2026 a las 07:36

"Por primera vez se ve una estrategia firme decidida", señala el mandatario zacatecano.

04/09/2026 a las 07:35

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, agrafdece y reconoce el trabajo de la mandataria federal para lograr un 'imperativo de nuestra patria. La paz."

04/09/2026 a las 07:34

Asimismo se encuentran la secretaria de Gobernación y el gabinete de Seguridad.

04/09/2026 a las 07:33

Acompaña a la presidenta el gobernador de la entidad, David Monreal.

04/09/2026 a las 07:33

Hoy se continuará con la glosa del Segundo Informe con el resumen que presentará la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

04/09/2026 a las 07:33

La presidenta se encuentra este viernes en Guadalupe, Zacatecas.

04/09/2026 a las 07:33

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 4 de septiembre.

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