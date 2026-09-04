Mañanera de hoy 4 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Guadalupe, Zacatecas la conferencia mañanera de este viernes 4 de septiembre.
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04/09/2026 a las 07:42
La funcionaria destaca una disminución del 85% en el promedio diario de homicidio doloso pasando de 1.13 de delitos diarios en septiembre de 2024 a 0.17 el pasado mes de agosto.
04/09/2026 a las 07:41
Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP presenta el informe de incidencia delictiva en Zacatecas.
04/09/2026 a las 07:37
Y agrega: "si no fuera por la Guardia Nacional, si no fuera por estas nobles instituciones, lejos estaría este anhelo de paz".
04/09/2026 a las 07:36
"Por primera vez se ve una estrategia firme decidida", señala el mandatario zacatecano.
04/09/2026 a las 07:35
David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, agrafdece y reconoce el trabajo de la mandataria federal para lograr un 'imperativo de nuestra patria. La paz."
04/09/2026 a las 07:34
Asimismo se encuentran la secretaria de Gobernación y el gabinete de Seguridad.
04/09/2026 a las 07:33
Acompaña a la presidenta el gobernador de la entidad, David Monreal.
04/09/2026 a las 07:33
Hoy se continuará con la glosa del Segundo Informe con el resumen que presentará la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
04/09/2026 a las 07:33
La presidenta se encuentra este viernes en Guadalupe, Zacatecas.
04/09/2026 a las 07:33
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 4 de septiembre.
IO