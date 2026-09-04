Familia despierta y halla a un hombre desnudo en el patio de su casa al Poniente de Mérida

Sorpresa e inquietud vivió una familia de la colonia Xoclán Canto, poniente de Mérida, luego de descubrir a un hombre completamente desnudo que dormía en el patio posterior de su domicilio.

De acuerdo con información recabada, los habitantes de la vivienda se percataron de la presencia del intruso y, para su sorpresa, el sujeto no intentó escapar al verse descubierto. Comenzó a tocar la puerta posterior del inmueble y pidió a los propietarios que le proporcionaran ropa y le permitieran salir tranquilamente por la reja principal.

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Al ser cuestionado sobre la manera en que ingresó al predio privado, el hombre ofreció una peculiar explicación. Aseguró que durante la noche anterior presuntamente era perseguido por agentes policiacos y que, en su desesperación por evadirlos, decidió brincar la barda perimetral de la vivienda para ocultarse y pasar la noche en el lugar.

Sin embargo, el hallazgo generó preocupación entre los moradores, quienes comentaron que desde hace varios meses habían escuchado ruidos y movimientos extraños en el patio durante las madrugadas, por lo que no descartaron que el sujeto hubiera ingresado anteriormente al predio de manera clandestina.

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Los habitantes de la zona dijeron no conocer al individuo, aunque este afirmó tener familiares en el rumbo. Incluso mencionó que su suegra, a quien identificó como “Doña Mary”, se dedica a la venta de empanadas cerca del convento de las Carmelitas.

Ante el temor de que pudiera tratarse de un posible intruso y para evitar cualquier situación de riesgo, la familia solicitó apoyo . Llegaron elementos de la SSP y aseguraron al hombre, a quien trasladaron a la cárcel para las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades.