Secretaría de Marina busca a un pescador de Progreso desaparecido en altamar

Un pescador identificado como Juan Carlos Chuy Chunab es reportado como desaparecido luego de que presuntamente se perdiera contacto con él mientras realizaba un viaje de pesca en altamar a bordo de una embarcación pesquera que sería identificada como México, la Semar ha comenzado la búsqueda del ribereño.

De acuerdo con información recabada entre integrantes del sector pesquero, la embarcación, presuntamente integrada por 18 tripulantes, habría zarpado de Progreso el martes 1 de septiembre para realizar un viaje de larga duración.

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Fue entre el miércoles y ayer cuando trascendió el reporte sobre la desaparición del hombre de mar.

El día de ayer se dio a conocer que la Secretaría de Marina (Semar) implementó acciones de rastreo para localizar al ribereño tras varios días desaparecido en el océano.

Hasta el cierre de esta edición, la Semnar no ha reportado un actualización sobre la localización de Juan Carlos Chuy.

La situación ha generado preocupación entre integrantes de la comunidad pesquera de Progreso, debido a los riesgos inherentes a las jornadas de trabajo en altamar, particularmente durante los viajes de varios días en los que las embarcaciones permanecen alejadas de la costa.

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Asimismo, el hecho mantiene en alerta a familiares y compañeros del pescador, quienes esperan conocer información precisa sobre su paradero y sobre las condiciones en las que se encontraba la tripulación durante la travesía.

El caso permanece en desarrollo y cualquier información sobre la situación deberá ser confirmada por las autoridades marítimas correspondientes o por los familiares del trabajador del mar.

Este sería el primer incidente en altamar registrado en esta temporada de pulpo, pero en lo que va de la temporada del mero y durante este 2026 ya han sido varios los casos de pescadores desaparecidos en altamar o de fallecimientos los que han afectado al sector pesquero.