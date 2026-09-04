“Parece zona en desastre”: Obras en accesos del aeropuerto de Cancún generan tráfico, riesgos y quejas de viajeros

Turistas y transportistas manifestaron su malestar por los tiempos y riesgos que hay en el Aeropuerto Internacional de Cancún de ante obras en accesos y salida. “Parece zona en desastre”, comentó la familia Rivera que estuvo de vacaciones una semana en la ciudad.

El operador de transporte turístico, Juan Pablo Gutiérrez, dijo que la circulación se ve afectada por la maquinaria que labora en una zona muy estrecha por donde se tiene que transitar.

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En el marco del programa quinquenal de obras, el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) comenzó desde marzo del 2025, con la remodelación de la Terminal 1 y la etapa de ampliación de la Terminal 4, esto también incluye obras para el acceso y salida.

El proyecto forma parte de la autorización ambiental concedida a Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) por la Semarnat a finales del 2024 para ampliar la Terminal 4 y ejecutar obras complementarias en el recinto aeroportuario.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental consultada, la intervención contempla el cambio de uso de suelo forestal en una superficie de alrededor de 63 hectáreas, con retiro de vegetación autorizado por un plazo de 60 meses.

adores de servicios afirman que deben transitar por una zona muy estrecha, por donde labora la maquinaria. / Rodolfo Flores

De acuerdo con el director del recinto, Carlos Trueba las obras de remodelación de la Terminal 1 avanzan en tiempo y forma, mientras que la ampliación de la Terminal 4, entraría en operación a finales de este año, con estos proyectos se espera captar más turismo.

Se mencionó que el objetivo de estos proyectos de inversión es para contar con una mayor capacidad en el aeropuerto al tener todas las terminales disponibles; respecto a la conectividad aérea se estima un crecimiento moderado del 6 al 8 por ciento, aunque en este año, este destino turístico refleja baja de aproximadamente 10 y 12%.

Estas obras forman parte del plan quinquenal de inversión aprobado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Asur anunció un plan de inversión a cinco años por más de 21 mil millones de pesos y para este 2025 la inversión es de 4 mil 493 pesos.

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La concesionaria omite dar a conocer el avance real en las obras, así como precisar en qué consisten dichas remodelaciones, tiempos de finalización y alternativas para los viajeros. Esto bajo el argumento que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y no pueden proporcionar especificaciones al respecto.

Viajeros, usuarios y transportistas se quejan de lo complicado y riesgoso que representa circular por la zona, además en horas pico, el tráfico es intenso por lo que los tiempos de traslado se llega a duplicar.