Desde Chetumal, SEP anuncia restricciones al uso de celulares en primarias y secundarias

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, señaló en Chetumal que sí tiene que haber una restricción en el acceso de teléfonos celulares en los planteles educativos y que se está en el proceso de definición de cómo se reglamentará la medida en primarias y secundarias del país.

Destacó que el 80 por ciento de los más de medio millón de docentes consultados mediante una encuesta nacional se pronunciaron a favor de la medida, que tiene como eje principal evitar trastornos de salud entre los estudiantes. El titular de la SEP participó ayer, en el Campus Chetumal de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO), en el foro regional sur-sureste “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”.

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El funcionario anticipó que, en el ámbito nacional, es precisamente a través de estos foros y con reuniones que se realizarán en los próximos días con titulares estatales de las Secretarías de Educación como se establecerán las condiciones para restringir el uso de dispositivos en los planteles.

Apenas el lunes pasado, en la conferencia La Mañanera del Pueblo, Mario Delgado presentó los resultados de la consulta nacional relacionada con el tema, donde la muestra reveló que el 81 por ciento de los 565 mil 396 docentes consultados se manifestó a favor de restringir el uso de celulares en las aulas ante los impactos negativos en la salud de los infantes.

Independientemente de que son un distractor, el titular de la SEP destacó en entrevista que los dispositivos electrónicos generan crisis de ansiedad y problemas de sueño, además de que los algoritmos los vuelven adictivos.

Estableció que, como ya ocurre en otros países, se requiere una regulación no solo para el uso de teléfonos entre menores de edad, sino también en materias como la Inteligencia Artificial.

Hasta el momento, la propuesta oficial establece que en primaria y secundaria no se utilicen dispositivos digitales. En caso de alguna excepción que permita llevarlos al plantel, considerando algún padecimiento crónico u otra circunstancia especial, deberán permanecer guardados durante la jornada escolar.

Para la educación media superior, cada escuela podrá establecer sus propias reglas, debido a que en ese nivel los dispositivos comienzan a emplearse con mayor frecuencia para actividades pedagógicas. En las universidades, donde la mayoría son mayores de edad, la autoridad educativa no impondrá restricciones, pero invitará a las comunidades a establecer acuerdos propios.

Mario Delgado dejó en claro que la restricción en educación básica obedece a que se trata de un tema de interés público que involucra a menores en etapa de formación y en pleno desarrollo de sus habilidades socioemocionales.

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En Quintana Roo, la medida de regular los teléfonos y las redes sociales abrió un nuevo debate entre madres y padres de familia, quienes señalan que la postura es poner orden en las aulas, pero no llegar a la prohibición absoluta.

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia en Quintana Roo, Cecilia Manzanilla Pérez, se pronunció por que exista una regulación y no una prohibición que pueda afectar la comunicación entre padres e hijos. Consideró necesario reducir las distracciones durante las clases y fomentar la convivencia, pero pidió analizar qué ocurriría ante un caso de emergencia familiar o situaciones de salud de los estudiantes.