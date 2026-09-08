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Mañanera de hoy 8 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este martes 8 de septiembre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

8 de sept de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 8 de septiembre.

Actualizar narración

08/09/2026 a las 07:42

"Las acciones implementadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, han permitido reducir el homicidio doloso en prácticamente todo el país", asegura la funcionaria.

08/09/2026 a las 07:39

La titular del SESNSP aclara que se pasó de 86.9 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026.

08/09/2026 a las 07:39

La disminución es equivalente a 46 homicidios dolosos menos por día, agregó.

08/09/2026 a las 07:39

Figueroa Franco asegura que el pasado mes de agosto de 2026 concluyó como el mes más bajo en el numero de homicidios dolosos.

08/09/2026 a las 07:38

La cifra corresponde al periodo entre septiembre de 2024, en el que se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 40.8 homicidios diarios.

08/09/2026 a las 07:38

La tendencia en el promedio diario de homicidios dolosos desglosado de forma mensual en estos dos años de administración se logró una disminución del 53%.

08/09/2026 a las 07:37

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presenta el reporte de incidencia delictiva.

08/09/2026 a las 07:36

Los indicadores que se presentarán ya incluyen las cifras correspondientes al mes de agosto.

08/09/2026 a las 07:35

Continuando con los informes por dependencia, hoy corresponde a Seguridad.

08/09/2026 a las 07:35

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 8 de septiembre.

IO