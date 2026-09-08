Mañanera de hoy 8 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 8 de septiembre.
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08/09/2026 a las 07:42
"Las acciones implementadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, han permitido reducir el homicidio doloso en prácticamente todo el país", asegura la funcionaria.
08/09/2026 a las 07:39
La titular del SESNSP aclara que se pasó de 86.9 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026.
08/09/2026 a las 07:39
La disminución es equivalente a 46 homicidios dolosos menos por día, agregó.
08/09/2026 a las 07:39
Figueroa Franco asegura que el pasado mes de agosto de 2026 concluyó como el mes más bajo en el numero de homicidios dolosos.
08/09/2026 a las 07:38
La cifra corresponde al periodo entre septiembre de 2024, en el que se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 40.8 homicidios diarios.
08/09/2026 a las 07:38
La tendencia en el promedio diario de homicidios dolosos desglosado de forma mensual en estos dos años de administración se logró una disminución del 53%.
08/09/2026 a las 07:37
Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presenta el reporte de incidencia delictiva.
08/09/2026 a las 07:36
Los indicadores que se presentarán ya incluyen las cifras correspondientes al mes de agosto.
08/09/2026 a las 07:35
Continuando con los informes por dependencia, hoy corresponde a Seguridad.
08/09/2026 a las 07:35
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 8 de septiembre.
IO