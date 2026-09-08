Captan en video la impactante caída de un rayo sobre un árbol en el Periférico de Mérida

Una impresionante descarga eléctrica fue captada durante la fuerte tormenta que azotó Mérida, Yucatán, este lunes 7 de septiembre de 2026, cuando un rayo impactó directamente contra un árbol en las inmediaciones del Periférico de la ciudad.

El momento quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención en redes sociales debido a la cercanía e intensidad de la descarga, que iluminó el entorno en cuestión de segundos.

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La caída del rayo ocurrió mientras Mérida registraba lluvias acompañadas de intensa actividad eléctrica, condiciones que también provocaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellas inundaciones y apagones.

En las imágenes se observa el instante exacto en que la descarga eléctrica alcanza el árbol ubicado cerca del Periférico de Mérida. La fuerza del fenómeno generó una intensa luz que quedó captada por la cámara.

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El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron su sorpresa ante la magnitud del rayo y la proximidad con la que fue registrado.

Las tormentas eléctricas representan un riesgo para la población, por lo que durante este tipo de condiciones se recomienda permanecer bajo techo, evitar espacios abiertos y no refugiarse debajo de árboles, postes u otras estructuras que puedan representar un peligro.