Homicidios dolosos bajan 53% en México; Gobierno reporta más de 67 mil detenidos en dos años

El Gobierno de México informó este martes 8 de septiembre que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 53 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 86.9 a 40.8 casos diarios.

Las cifras fueron presentadas durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, como parte del balance en materia de seguridad correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno, entregado el pasado 1 de septiembre.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), explicó que la disminución equivale a 46 homicidios menos cada día. Además, agosto de 2026 registró el promedio diario más bajo para un mes de agosto en los últimos 12 años.

¿Cuánto disminuyeron los homicidios durante el gobierno de Claudia Sheinbaum?

El reporte oficial señala que en septiembre de 2024 se contabilizaban en promedio 86.9 homicidios dolosos al día, mientras que para agosto de 2026 la cifra se redujo a 40.8 casos diarios, una caída de 53 por ciento.

La tasa anualizada de homicidios por cada 100 mil habitantes también presentó una disminución. De acuerdo con el SESNSP, pasó de 25.4 en 2024 a un dato preliminar de 12.9 durante 2026.

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En los primeros ocho meses del año, siete entidades concentraron 49.3 por ciento de los homicidios registrados a escala nacional: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

Al comparar enero-agosto de 2025 con el mismo periodo de 2026, el Gobierno reportó reducciones del promedio diario de homicidios en 30 entidades. Entre las mayores disminuciones se encuentran San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur, Zacatecas y Nuevo León.

¿Cuántas personas han sido detenidas por delitos de alto impacto?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto.

Durante el mismo periodo se aseguraron 34 mil 353 armas de fuego y más de 534 toneladas de droga, además de que fueron inhabilitados 2 mil 771 laboratorios clandestinos relacionados con la elaboración de metanfetaminas, de acuerdo con el balance presentado por el Gobierno federal.

#MañaneraDelPueblo. En casi dos años se han desmantelado 2,771 laboratorios clandestinos en 24 entidades, donde se producían metanfetaminas, subraya @OHarfuch . pic.twitter.com/OxcSQIszUm — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 8, 2026

Harfuch explicó que la estrategia se sustenta en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación con los gobiernos estatales.

El funcionario reconoció que permanecen regiones y delitos que requieren atención permanente y señaló que las cifras no significan que la tarea esté concluida.

Delitos de alto impacto también registran disminución

El SESNSP informó que el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 636.6 en septiembre de 2024 a 391 durante agosto de 2026, lo que representa una reducción de 39 por ciento.

En particular, el robo de vehículo con violencia descendió 54 por ciento, al pasar de 149.1 casos diarios al comienzo del periodo analizado a 69.4 durante agosto de este año.

Al comparar los primeros ocho meses de 2025 con el mismo lapso de 2026, el feminicidio disminuyó 5.2%; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 11.2 por ciento; el secuestro, 26.3 por ciento; la extorsión, 2.8 por ciento, y los robos con violencia, 16.3 por ciento.

#MañaneraDelPueblo. Un total de 30

Entidades han registrado una disminución del homicidio doloso entre enero y agosto de 2026, informa @Maffiguer pic.twitter.com/FnMS7aHClf — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 8, 2026

Gobierno destaca coordinación diaria del gabinete de seguridad

García Harfuch afirmó que uno de los elementos centrales de la estrategia es la reunión diaria del Gabinete de Seguridad, encabezada por Claudia Sheinbaum, donde se revisan cifras de incidencia delictiva, operaciones e investigaciones.

El secretario sostuvo que el objetivo es acelerar el intercambio de información entre instituciones federales y estatales para convertir las investigaciones en acciones operativas y judicializaciones.

El Gabinete de Seguridad aseguró que continuará con la aplicación de los cuatro ejes de la estrategia y señaló que los resultados presentados no deben generar “triunfalismos”, sino servir para mantener los esfuerzos dirigidos a reducir los índices delictivos.

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