México y EU despliegan operación antidrones “Águila Alta” en frontera Tijuana-San Diego

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que México y Estados Unidos llevan a cabo la operación binacional antidrones “Águila Alta” en la franja fronteriza comprendida entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

El despliegue se realiza del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026 dentro del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos y bajo un esquema de operaciones concurrentes o “espejo”, en las que cada fuerza actúa exclusivamente dentro de su propio territorio.

La finalidad es detectar e inhabilitar drones de uso comercial empleados por grupos delictivos para vigilar los movimientos de las autoridades durante actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.

¿Cómo funciona la operación antidrones “Águila Alta”?

La Defensa explicó que el operativo se divide en dos fases.

La primera se desarrolló del 31 de agosto al 2 de septiembre en Tijuana y San Diego. Durante ese periodo se realizaron ejercicios de coordinación sobre la problemática del uso de drones, además de reconocimientos terrestres simultáneos para delimitar las respectivas áreas de operación.

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La segunda fase permanecerá activa hasta el 21 de septiembre de 2026 y contempla el despliegue de fuerzas de ambos países en sus respectivos lados de la frontera.

Para estas acciones se utilizan equipos antidron fijos y móviles, destinados a identificar y neutralizar aeronaves no tripuladas vinculadas con actividades ilícitas.

Operación replica ejercicio realizado en Ciudad Juárez y El Paso

La Secretaría de la Defensa señaló que “Águila Alta” es similar al operativo realizado del 17 al 31 de marzo de 2026 en la región fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

El nuevo despliegue amplía este esquema de vigilancia a la zona de Tijuana-San Diego, una de las regiones con mayor movimiento fronterizo entre ambos países.

México subraya respeto a la soberanía nacional

La dependencia federal destacó que la cooperación de seguridad con Estados Unidos se realiza bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a la soberanía.

También precisó que ninguna fuerza cruza al territorio del otro país durante estas operaciones y que cada institución desarrolla sus acciones dentro de sus límites nacionales.

La Defensa sostuvo que el objetivo es reforzar la seguridad fronteriza sin afectar las decisiones soberanas de México ni de Estados Unidos.

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