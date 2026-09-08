Trágico hallazgo en Temozón: Localizan a “Yori” sin vida dentro de un pozo

Una profunda consternación se vivió entre habitantes de la comisaría de Hunukú, Temozón, luego de que un hombre de aproximadamente 60 años de edad, identificado como Raúl H.C., conocido cariñosamente como Yori, fuera localizado sin vida en el interior de un pozo.

Desde la tarde del día anterior, familiares del sexagenario comenzaron a preocuparse al no tener noticias de él.

Con el paso de las horas, la incertidumbre aumentó debido a que Raúl no respondía las llamadas ni mensajes a su teléfono celular, por lo que durante la mañana de hoy fue reportado como desaparecido ante la preocupación de sus seres queridos.

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Familiares, conocidos y habitantes de la comunidad permanecieron atentos ante cualquier información que pudiera ayudar a conocer su paradero.

Raúl Hau era una persona ampliamente conocida y apreciada en Hunukú, por lo que la noticia de su desaparición generó preocupación entre vecinos y personas cercanas a la familia.

Lamentablemente, alrededor del mediodía se confirmó el desenlace fatal. El hombre fue encontrado en el interior de un pozo, donde, de acuerdo con la información disponible, ya no presentaba signos vitales.

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Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

No se ha establecido si el hombre cayó accidentalmente al pozo o si existió algún otro factor que provocara el accidente.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades para realizar las diligencias correspondientes y coordinar las labores necesarias para la recuperación del cuerpo.