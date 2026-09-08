Motociclista resulta lesionada tras choque con automóvil en calles de Tulum

Una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada la mañana de este martes, luego de verse involucrada en un accidente con un automóvil cuyo conductor presuntamente realizó un corte de circulación en la intersección de la calle Osiris Norte con la avenida Kukulkán, en la ciudad de Tulum. La afectada fue atendida por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital para su valoración médica.

De acuerdo con información recabada en el lugar, en el percance estuvo involucrado un automóvil Aveo de color negro, con placas de circulación UYK-937-L, que circulaba sobre Osiris. Al llegar a la intersección con la avenida Kukulkán, el conductor realizó una maniobra hacia su izquierda con la intención de incorporarse a esta vialidad, momento en que se produjo el impacto contra una motociclista que avanzaba de frente.

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Testigos y el propio conductor señalaron que la mujer circulaba con preferencia a bordo de una motoneta de aproximadamente 150 centímetros cúbicos, de color rojo y sin placas de circulación visibles. Según lo referido en el sitio, el automovilista manifestó que al momento de efectuar la maniobra no alcanzó a observar a la motociclista que se aproximaba en sentido contrario, debido a que la luz del sol habría dificultado momentáneamente su visibilidad.

El impacto se produjo prácticamente de frente y provocó que la conductora de la motocicleta terminara lesionada. Personas que se encontraban en la zona solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a la mujer. Debido al fuerte dolor que presentaba, principalmente en una de las piernas, determinaron trasladarla a un hospital para realizarle estudios y descartar lesiones de mayor consideración.

Al sitio también acudieron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y efectuar el deslinde de responsabilidades. Elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en las inmediaciones apoyaron con el abanderamiento de la zona mientras se desarrollaban las labores de atención.

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De acuerdo con lo informado en el lugar, el conductor del automóvil permaneció en el sitio y manifestó que respondería por los gastos derivados de la atención de la motociclista, así como por los daños ocasionados a la unidad de dos ruedas. Las autoridades de Tránsito quedaron a cargo del procedimiento correspondiente para establecer formalmente las responsabilidades del percance.

El accidente generó movilización de cuerpos de emergencia durante las primeras horas de este martes en este cruce de la ciudad, mientras las unidades involucradas permanecieron temporalmente en el lugar durante las diligencias.