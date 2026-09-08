Canadá impone aranceles de hasta 50% a productos de EU y escala disputa comercial con Trump

Canadá puso en vigor una nueva ronda de aranceles de represalia contra productos de Estados Unidos, con gravámenes de entre 15 y 50 por ciento sobre importaciones valoradas en 27 mil 600 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 20 mil millones de dólares estadounidenses.

Las medidas entraron en vigor a las 00:01 horas y afectan a una amplia variedad de mercancías, entre ellas acero, aluminio, electrodomésticos, muebles, productos lácteos, herramientas, cosméticos y artículos electrónicos.

El gobierno del primer ministro Mark Carney presentó la decisión como una respuesta “dólar por dólar” a los aranceles de 50 por ciento que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso el 22 de agosto a productos canadienses por un valor similar.

¿Qué productos de Estados Unidos enfrentarán nuevos aranceles en Canadá?

Entre los artículos estadounidenses sujetos a los nuevos gravámenes se encuentran la leche y la nata, con tasas de hasta 50 por ciento, además de quesos frescos y madera de coníferas, con aranceles de 25 por ciento.

También se incluyen numerosos productos de acero y aluminio, que ahora enfrentan gravámenes de hasta 50 por ciento.

Noticia Destacada Trump firma orden para renombrar lago Ontario como “Lago América” en plena tensión comercial con Canadá

La lista contempla además perfumes, protectores solares, maquillaje y otros productos de belleza.

Carney reconoció que las contramedidas podrían provocar aumentos de precios y reducir algunas opciones para los consumidores canadienses, aunque defendió la decisión como una medida necesaria para proteger los intereses económicos del país.

Canadá y Estados Unidos mantienen suspendidas las negociaciones

La entrada en vigor de los nuevos aranceles ocurre después de que las conversaciones comerciales entre Ottawa y Washington quedaran suspendidas desde el 21 de agosto.

De acuerdo con la información disponible, no se registraron contactos de última hora para evitar la aplicación de las contramedidas.

Carney ha señalado que Canadá está dispuesto a retomar las negociaciones cuando el gobierno estadounidense adopte una postura que Ottawa considere seria y deje de lado los ataques públicos contra el país.

Trump amenaza también a Bombardier

La disputa comercial se amplió después de que Trump amenazara con impedir que el fabricante canadiense de aviones Bombardier venda sus aeronaves en Estados Unidos si no traslada producción a territorio estadounidense.

La empresa respondió que ya emplea a alrededor de 3 mil 500 trabajadores en Estados Unidos y mantiene más de 20 instalaciones en ese país.

Canada’s counter-tariffs of 15%, 25% and 50% took effect Tuesday, targeting products including steel, dairy, appliances, agricultural equipment and electronics. Prime Minister Mark Carney says talks can resume when Washington gets serious. (Government of Canada)#WashingtonEye pic.twitter.com/DPECnW73CP — Washington Eye (@washington_EY) September 8, 2026

Ottawa anuncia apoyos para empresas y trabajadores

Ante el impacto de la disputa, el gobierno canadiense anunció un paquete de 7 mil 500 millones de dólares canadienses en apoyos para trabajadores y empresas afectados por la escalada comercial.

Con la nueva ronda arancelaria, la tensión entre Canadá y Estados Unidos entra en una fase más profunda, con afectaciones potenciales para industrias, cadenas de suministro y consumidores de ambos países.

IO