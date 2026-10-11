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México / Sucesos

Detienen en Acapulco a presunto líder de célula criminal vinculada con Los Rusos

Omar García Harfuch informó que el detenido estaría relacionado con extorsiones a comerciantes, homicidios y ataques contra transportistas en Acapulco.

Por Redacción Por Esto!

11 de oct de 2026

1 min

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Las autoridades reportaron siete detenidos y un presunto sicario fallecido relacionados con los hechos
Las autoridades reportaron siete detenidos y un presunto sicario fallecido relacionados con los hechos / Especial

Tras trabajos de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía de Guerrero, fue detenido en Acapulco Eliseo V. N., alias “El Junior”, identificado como presunto líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos.

Se trata del séptimo detenido relacionado con la célula señalada por su presunta participación en el ataque contra agentes de la SSPC en octubre de 2025, cuando los elementos federales realizaban operativos para detener a personas dedicadas a la extorsión.

Pemex señaló que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos

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Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que un presunto sicario perdió la vida durante las acciones operativas.

De acuerdo con la información difundida por el funcionario, Eliseo V. N. estaría relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, así como con homicidios y ataques contra transportistas.

El incendio provocado contra un edificio utilizado por la empresa de defensa Milrem Robotics, ocurrió durante la noche del pasado 15 de agosto en Tallin

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Aseguran armas, cartuchos, dosis de droga y una camioneta

Durante el operativo para detener al presunto integrante de la célula criminal, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.

García Harfuch informó que, con esta detención, suman siete personas detenidas y un presunto sicario fallecido relacionados con los hechos.

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