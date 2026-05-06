Cae “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, en operativo federal en Morelos; reportan 8 detenidos y dos agentes heridos

Autoridades federales detuvieron en Morelos a Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como presunto líder de la célula delictiva conocida como “Los Linos”, durante un operativo conjunto en el que también fueron capturadas otras siete personas.

La acción fue informada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su cuenta de X.

De acuerdo con el funcionario federal, el despliegue fue realizado por elementos de la SSPC, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con el Gobierno de Morelos.

¿Quién es “Don Ramón”, presunto líder de “Los Linos”?

Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, fue señalado por autoridades como presunto líder de “Los Linos”, una célula delictiva relacionada con delitos de alto impacto en distintos municipios de Morelos. Entre las conductas atribuidas al grupo se encuentran extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia.

García Harfuch también informó que entre los detenidos se encuentra Carlos “N”, identificado como uno de los principales operadores de la organización criminal.

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Según el reporte oficial, la célula también estaría vinculada con el trasiego de droga hacia Estados Unidos, principalmente a ciudades como San Antonio, El Paso, Atlanta y zonas de Carolina del Norte.

¿Cuál fue el saldo del operativo en Morelos?

En un primer mensaje, el titular de la SSPC informó sobre cinco personas detenidas, un agresor fallecido y dos elementos federales heridos.

Posteriormente, actualizó la cifra y detalló que el saldo final preliminar era de ocho detenidos, un presunto delincuente muerto, así como el aseguramiento de cuatro armas largas, cinco armas cortas, 24 teléfonos celulares y droga.

El operativo también dejó dos agentes de la SSPC lesionados, quienes reciben atención médica especializada. García Harfuch precisó que uno de ellos se encontraba de urgencia en quirófano, por lo que las autoridades se mantenían atentas a su evolución médica.

Se actualiza



* 8 detenidos

* 1 delincuente perdió la vida

* 4 armas largas aseguradas

* 5 armas cortas aseguradas

* 24 teléfonos asegurados

Droga, etc.



Asimismo, nuestros dos compañeros heridos están siendo atendidos; uno de ellos se encuentra de urgencia en quirófano. https://t.co/3p2leCV33r — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 6, 2026

¿Qué sigue tras la captura de integrantes de “Los Linos”?

Las autoridades federales indicaron que las operaciones continúan en Morelos, por lo que podrían darse a conocer más detalles en las próximas horas. Mientras tanto, las personas detenidas y los objetos asegurados quedarán a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación jurídica.

La captura de “Don Ramón” representa un golpe a una célula señalada por generar violencia en Morelos y por mantener presuntos vínculos con redes de distribución de droga fuera del país.

El caso también refleja la coordinación entre fuerzas federales, inteligencia nacional y autoridades estatales para atender delitos de alto impacto en la entidad.

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