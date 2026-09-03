Detienen en Puebla a “El Amarillo”, presunto líder criminal ligado a “Los Rusos” en Acapulco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, identificado por las autoridades como objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”.

La captura se realizó en Lomas de Angelópolis, Puebla, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron autoridades federales y estatales.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido era considerado uno de los principales generadores de violencia de esa organización, con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

¿De qué delitos es señalado “El Amarillo”?

El titular de la SSPC indicó que Govén Ulisses “N” está relacionado con diversos delitos que afectan directamente a la población.

Entre ellos mencionó extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas.

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Junto con “El Amarillo” fueron detenidas otras dos personas, quienes presuntamente desempeñaban funciones como sus escoltas.

Durante la operación, las autoridades aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo, aunque el funcionario no precisó en su mensaje las cantidades o características de lo decomisado.

Operativo involucró a FGR, SSPC, Semar y autoridades estatales

En las acciones participaron la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, además de la SSPC y la Secretaría de Marina.

La operación también contó con información del Centro Nacional de Inteligencia y la coordinación de autoridades de Puebla y Guerrero.

García Harfuch señaló que, de manera simultánea, continúan cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones relacionadas con el grupo criminal.

Harfuch reconoce coordinación de Puebla y Guerrero

El secretario de Seguridad agradeció el apoyo de los gobiernos encabezados por Alejandro Armenta, en Puebla, y Evelyn Salgado, en Guerrero, para llevar a cabo el operativo.

Las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las actividades atribuidas a “El Amarillo”, así como posibles vínculos con otros integrantes de la organización criminal y delitos cometidos en Guerrero.

IO